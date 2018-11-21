篮网104-热火92比赛回顾

迈阿密热火在周二晚上以92-104不敌布鲁克林篮网。哈桑怀特塞德得到了热火最高的21分23个篮板。

1. 白边第四节的表现

即使白边在比赛前三节有些精彩的时刻，但是他真正的精彩表现来自于第四节。

怎么样呢？

他在比赛最后时刻4投3中，其中包括了这个面对戴维斯的精彩表现。

不幸的是，这还并不够。

除了得到了全场最高的21分23个篮板外，白边还贡献了2个盖帽。

2. 麦克格鲁德的发挥

麦克格鲁德继续保持稳定

整场比赛中，这名27岁的球员不论是组织进攻还是利用突破撕破对手防守。

特别是在第三节他4投3中得到了7分，2个助攻。

自然的来说，本场比赛他的最佳表现来自于这个进攻。

麦克格鲁德14投7中得到了15分，5个篮板和4个助攻。

3. 温斯洛开场的表现

即使贾斯蒂斯·温斯洛在比赛中没有首发出场，但是在出场后他就找到了感觉。

除了连续命中3分球，他还完成了这样一个精彩的助攻。

温斯洛7投4中得到了10分，2个篮板和全队最高的11的正负值。

其他要点：

-韦德继续作为板凳给热火提供火力。

当然，他在第三节的这个表现是不是很熟悉呢？

韦德得到了5分，2个篮板和2个助攻，以及之前提到的1个盖帽。

比赛记录:

-泰勒，德拉季奇，维特斯没有在本场比赛中出场。

下一场比赛:

-在经过训练后，热火将前往芝加哥，他们将在周五和周日分别面对公牛和猛龙。之后他们会在11月27日主场迎战老鹰。你可以从这里购买球票。