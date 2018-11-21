篮网104-热火92比赛回顾
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迈阿密热火在周二晚上以92-104不敌布鲁克林篮网。哈桑怀特塞德得到了热火最高的21分23个篮板。
1. 白边第四节的表现
即使白边在比赛前三节有些精彩的时刻，但是他真正的精彩表现来自于第四节。
怎么样呢？
他在比赛最后时刻4投3中，其中包括了这个面对戴维斯的精彩表现。
不幸的是，这还并不够。
除了得到了全场最高的21分23个篮板外，白边还贡献了2个盖帽。
2. 麦克格鲁德的发挥
麦克格鲁德继续保持稳定
整场比赛中，这名27岁的球员不论是组织进攻还是利用突破撕破对手防守。
特别是在第三节他4投3中得到了7分，2个助攻。
自然的来说，本场比赛他的最佳表现来自于这个进攻。
麦克格鲁德14投7中得到了15分，5个篮板和4个助攻。
3. 温斯洛开场的表现
即使贾斯蒂斯·温斯洛在比赛中没有首发出场，但是在出场后他就找到了感觉。
除了连续命中3分球，他还完成了这样一个精彩的助攻。
温斯洛7投4中得到了10分，2个篮板和全队最高的11的正负值。
其他要点：
-韦德继续作为板凳给热火提供火力。
当然，他在第三节的这个表现是不是很熟悉呢？
韦德得到了5分，2个篮板和2个助攻，以及之前提到的1个盖帽。
比赛记录:
-泰勒，德拉季奇，维特斯没有在本场比赛中出场。
下一场比赛:
-在经过训练后，热火将前往芝加哥，他们将在周五和周日分别面对公牛和猛龙。之后他们会在11月27日主场迎战老鹰。你可以从这里购买球票。