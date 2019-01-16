热火86-雄鹿124

迈阿密热火在周二晚上86-124不敌雄鹿。温斯洛和白边得到了热火最高的19分。

1. 白边的出色表现

虽然白边上半场表现积极完成了不少精彩扣篮，抛投以及一个中距离跳投，他真正是在第三节开始打出最佳状态。

他在这段时间里4投3中，同时完成了一个面对洛佩斯的单手灌篮。

不幸的是，这还并不够。

除了10投8中得到了19分外，白边还贡献了全队最高的8个篮板，1个助攻和1个盖帽。

2. 温斯洛继续展示出他的全面

像白边一样，温斯洛从比赛开始就迅速进入状态，一直到第三节打出他的最佳水平。

除了一如既往完成一些抛投外，他还能够投进几个3分球。

他本场最精彩的传球来自于第一节这个和白边的配合，白边接到他的传球后面对字母哥完成扣篮。

温斯洛全场比赛15投8中得到了19分，5个篮板和5个助攻，2个盖帽。

3. 小琼斯柔和的内线得分

不论最终落后多少分，小琼斯都能够努力到最后一刻，他在油漆区内完成了这样的精彩得分。

小琼斯全场比赛5投3中，得到了7分，3个助攻，1个篮板以及1个抢断。

比赛记录：

-德拉季奇，梅腾，邓肯都没有被激活。

下一场比赛：

-热火将在周五晚上7点客场挑战底特律活塞。他们将在1月23日回到主场与快船交手。你可以从这里购买球票.