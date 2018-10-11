鹈鹕 128-热火 140 比赛回顾

迈阿密热火在周三晚上主场以140-128击败鹈鹕。阿德巴约得到了全队最高的26分。今天这场比赛是由迈阿密癌症研究所南佛罗里达医疗特约的。

1. 阿德巴约统治了3节

当阿德巴约在比赛开头一如既往的快速启动，但是没有什么比他在第三节的表现相比的。

对的，没有.

让我们看看他的这个回合的进攻吧.

是的，他做到的还不仅仅是这些。

没有就是你看到的。

阿德巴约在第三节没有任何人可以阻止他，他8投7中得到了15分，3个抢断，2个助攻和1个盖帽。

在这场比赛中这名21岁的球员出色的完成了防守并且给热火提供大量的二次得分机会。

阿德巴约得到了12个篮板（5个进攻篮板），5个抢断和3个盖帽。同时他还17投11中得到了全队最高的26分。

2. 理查德森从比赛开始就迅速点燃他的炮台

理查德森今天很快进入状态。是的，非常快。

事实上，理查德森本场比赛在第一节得到了16分，同时这名25岁的球员非常出色的完成了那些中距离的投篮，同时他还有这个非常果断的突破和准确的出手。

随着比赛的进行，理查德森继续用自己的急停跳投和突破撕裂新奥尔良鹈鹕的防线。

理查德森本场比赛16投9中得到了25分，7投4中的3分球，4个篮板和3个助攻。

3. 依旧“飞行模式”

简单的说，德里克·琼斯从比赛一开始就似乎充满了能量，他找到了那些他能够达到的最佳状态。

Fly.

在整场比赛中，德里克·琼斯在防守端也下了很大功夫，他不仅仅是防守了多名球员，同时他还出色的预判出对手的传球轨迹。

让我们看看他第三节的这个完美的例子吧！

小琼斯本场比赛12投7中得到了18分，3个篮板，4个抢断以及全队最高的23的正负值。

比赛记录:

-迈阿密热火在本场比赛中得到了140分，这也刷新了他们最高得分记录。

-韦德，德拉季奇，白边，麦克格鲁德，艾灵顿，詹姆斯约翰逊和迪昂·维特斯在本场比赛中休息。

下一场比赛:

-迈阿密热火将在周五晚上8点客场面对亚特兰大老鹰。你可以从这里购买球票.