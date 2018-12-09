迈阿密热火121-洛杉矶快船98

迈阿密热火在周六晚上以121-98击败洛杉矶快船。韦德得到了热火最高的25分。

1. 温斯洛的出色发挥

随着德拉季奇的缺阵，温斯洛成为了球队的主要控球手。

这名22岁的球员贡献了热火最高的9个助攻，其中包括了第四节这个强力扣篮。

这还并不是全部。看看他和阿德巴约的这个配合。

这名前锋在进行区域联防的时候也是非常出色。

这名前杜克球员得到了21分，6个篮板，2个抢断，全队最高的28的正负值以及9个助攻。

2. 韦德外线发威

在职业生涯第1000场比赛中得到热火最高分难道不是很合适吗？

从比赛一开始韦德就在外线找到了他的准星，上半场他就4投4中得到了16分。除了在外线投进3分球外，在第四节他还完成了这样的左手上篮。

韦德21投8中得到了25分，3分球10投5中，同时他还贡献了6个篮板，6个助攻，1个抢断，1个盖帽。

3. 进攻模式的詹姆斯约翰逊

从比赛开始，詹姆斯约翰逊就表现的非常有侵略性。看看这个中场结束前的全场进攻吧！

詹姆斯约翰逊11投7中得到了18分，8个篮板和3个助攻。

其他要点：

-小琼斯的出场也给球队带来了能量，他本场比赛摘下了职业生涯最高的11个篮板，其中有5个来自进攻篮板。

当然他出场时就有这样的扣篮：

琼斯得到了7分，全队最高的2个盖帽和之前提到的11个篮板。

比赛记录:

-泰勒在比赛第一节受伤没有回归。

-维特斯，艾灵顿，白边，邓肯·罗宾逊，梅腾都没有随队出行。德拉季奇和理查德森在本场比赛激活但是没有出场。

下一场比赛:

-热火将在周一晚上客场挑战湖人。热火的下一个主场比赛将是在周四晚上迎战火箭。你可以从这里购买球票。