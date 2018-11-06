热火120-活塞115比赛回顾

迈阿密热火在周一晚上以120-115击败底特律活塞。理查德森得到了热火最高的27分。

1. 理查德森的加时赛

在第四节末端出现不畅顺后，理查德森在加时5投3中砍下9分。

本场比赛他向我们展示了丰富的进攻手段，其中包括了突破得分，背身单打以及外线3分出手。

(还有这个给德拉季奇的精彩传球)

当然理查德森在离比赛还有1.4秒时罚进了两个关键的罚球。帮助热火最后锁定胜局

本场比赛他21投11中得到了27分，这名25岁的球员还得到了8个篮板，4个助攻和2个盖帽。

2. 韦德倾尽全力

韦德在本场比赛上半场就成功超越了德雷克斯勒的历史得分数达到了历史第30名，但是他本场比赛最大的贡献还是比赛末段。

在加时赛不到一分钟时，热火领先活塞1分，韦德在比赛中面对盖勒卫3分出手完成一个非常关键的封盖。

是的，他都准备好了。

整场比赛，韦德15投8中得到了18分，8的正负值。

3. 温斯洛一锤定音的防守

你应该早就了解到温斯洛是一个如何出色的防守球员了吧。

在上半场面对格里芬时他就展示出他自身的防守能力，不论是低位防守还是外线防守。

需要什么证明吗？

让我们看看温斯洛在第二节的这个努力拼抢吧：

还有他这个对斯坦利·约翰逊的防守也让人印象深刻。

温斯洛本场比赛得到了9分，6个篮板，5个助攻和3个抢断。

他的数据上就可以看出他的全面。

其他要点：

-德拉季奇在回归后保证了热火全场进攻中的火力输出。

本场比赛他的一个精彩表现就是他给温斯洛的这个精妙传球。

德拉季奇得到了21分，7个篮板，6个助攻和1个盖帽。

比赛记录：

-白边（右膝盖受伤）缺席.

-詹姆斯约翰逊，维特斯，邓肯罗宾逊，梅腾都未被激活。

下一场比赛：

-迈阿密热火将回到主场，他们将在主场于周三晚上7点30分面对圣安东尼奥马刺。你可以从这里购买球票.