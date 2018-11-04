热火118-老鹰123比赛回顾

迈阿密热火在周六晚上118比123不敌老鹰。理查德森得到了职业生涯最高的32分。

1. 理查德森再次刷新职业生涯新高

理查德森职业生涯新高并没有持续很久。

仅仅在面对国王得到了职业生涯最高的31分后，理查德森在面对老鹰得到了32分，这也是他职业生涯最高分。

这一场比赛，理查德森在外线找到了感觉，本场比赛投进6记3分球，这也是他职业生涯新高。

这名25岁的球员同样中距离表现出色，这个中投帮助他得到了职业生涯最高的第32分。

除此之外他还贡献3个助攻，2个抢断和1个盖帽。

2. 末端的温斯洛

温斯洛是一个真正的篮球手。

本场比赛是他本赛季首次首发，在第四节他帮助热火打出反扑高潮7投5中得到了13分，其中包括了一系列的突破得分以及外线3分球。

当然他还完成了一些关键的防守篮板球以及这样的封盖。

不惜一切代价.

温斯洛面对特雷杨时给这名新秀带来很多麻烦。

本场比赛温斯洛得到了15分，10个篮板，8个助攻，2个抢断和2个盖帽。

3. 泰勒的第二节

泰勒在第二节支撑起了热火的进攻

不仅仅是他的投篮和突破得分，同时还有这样一个给阿德巴约的精妙传球。

…约翰逊这段时间7投6中得到了15分，帮助热火在半场时将比分缩小。

本场比赛泰勒11投6中得到了17分，4个篮板和4个助攻。

其他要点:

-韦德在本场比赛展示出自己丰富的进攻手段，不论是跳投还是低位单打，或者是3分球，又或者突破得分。

韦德本场比赛13投7中得到了19分，4个篮板和3个助攻。

比赛记录：

-詹姆斯约翰逊，维特斯，邓肯罗宾逊和梅腾都没有被激活

下一场比赛:

-热火将会前往底特律，他们将在周一晚上7点客场挑战活塞。之后他们将在周三晚上7点30分主场迎战马刺。你可以从这里购买球票.