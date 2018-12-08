迈阿密热火115-菲尼克斯太阳98

迈阿密热火在周五晚上以115-98客场击败菲尼克斯太阳。阿德巴约得到了职业生涯最高的22分。

1.阿德巴约的火爆开场

从周五比赛开始，阿德巴约就似乎穿上了另外一套装备。

这名21岁的球员一如既往的给球队带来活力，挤入篮下抢下篮板，用身体铸成一道防线。

他完成了这样的疯狂扣篮：

…他同时还在比赛中用自己的快速反应完成这样的抢断，并完成全场进攻。

結果呢？

阿德巴约在上半场就得到了20分并超过了职业生涯最高记录。

太疯狂了.

阿德巴约9投6中得到了全队最高的22分和10个篮板，2个助攻和20的正负值。

2.温斯洛的全面发挥

温斯洛拾起了他在面对魔术时的武器，不论是外线3分球还是突破上篮都能够成功命中得分。

特别是在第四节他投进了这样两个3分球。

当然他还完成了这样一个盖帽。

温斯洛8投7中得到了20分，4投4中3分球，8个篮板，6个助攻，1个抢断和1个盖帽。

3.德拉季奇的回归

在缺席了8场比赛后，德拉季奇在本场比赛中顺利回归。他从完成了给理查德森的助攻后就再也没有停下来。这名斯洛文尼亚球员在比赛中为队友送出精妙传球，让我们看看他在第二节的表现。

随着比赛的进行，德拉季奇在比赛中也完成了不少进球。

全场比赛他贡献了11分，10个助攻，3个抢断和15的正负值。

其他要点：

泰勒约翰逊得到了第四节最高的8分，他全场贡献了12分，5个篮板，3个助攻。

比赛记录：

维特斯，艾灵顿，白边，邓肯·罗宾逊，梅腾都没有随队出行。

下一场比赛：:

-热火将在周六晚上10点30分客场挑战快船。他们的下一场主场比赛将是12月20日，主场面对火箭。你可以从这里购买球票.