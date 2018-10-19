迈阿密热火113-华盛顿奇才112比赛回顾

迈阿密热火在周四晚上以113-112击败华盛顿奇才。理查德森得到了热火最高的28分。

1. 奥利尼克的制胜一击

冲抢进攻篮球是非常关键的。

奥利尼克在比赛最后时刻抢下关键篮板球并在比赛还有0.2秒时打进准绝杀。

关键先生.

奥利尼克本场比赛6投4中得到了9分，4个篮板，1个助攻和1个盖帽。

2. 理查德森接管第四节

在周三晚上面对魔术出手21次后，本场比赛他继续保持侵略性。

特别是在第四节他7投4中得到了13分，其中包括了一个关键的3分球。

是的，看看他在这球后的反应。

在防守端，这名25岁的球员出色的防守了多名球员，其中包括了约翰·沃尔。

除了贡献比赛最高的28分，理查德森还得到了5个助攻，4个篮板，1个抢断和1个盖帽。

3. 麦克格鲁德的生涯夜

还记得麦克格鲁德在季前赛的表现吗？

这名27岁的球员将自己的精彩表现延续到了周四晚上的比赛中。

不仅仅是他和白边产生了不错的反应，在第三节他们完成了这样的精彩扣篮。

…同时他还投进了3个3分球，其中更是有一个4分球。同时还有第二节这样聪明的内切球。

同时不得不提他在防守比尔，波特时的表现。

麦克格鲁德得到了职业生涯最高的20分，8个篮板，6个助攻。

其他要点：

-小琼斯在比赛开始后就很快进入状态，并且在比赛中利用自己的身体素质为球队注入活力，不论是全场进攻，进攻篮板球还是关键时刻的断球，他都表现出色。

是的，这非常关键.

像麦克格鲁德一样，小琼斯10投5中得到了职业生涯最高的17分，5个篮板和1个抢断。

比赛记录:

-詹姆斯·约翰逊，迪昂·维特斯，温斯洛都没有被激活。

下一场比赛:

-迈阿密热火将会回到主场，他们将在周六晚上8点主场迎战夏洛特黄蜂。a href="https://www1.ticketmaster.com/miami-heat-vs-charlotte-hornets-miami-florida-10-20-2018/event/0D005506EA5CE92E?artistid=805966&majorcatid=10004&minorcatid=7&tm_link=venueartist_msg-0_0D005506EA5CE92E&_ga=2.52501739.2111437813.1538921692-389196247.1538688040" target="blank">您可以从这里购买球票.