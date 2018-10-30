国王123-热火113 比赛回顾

迈阿密热火在周一晚上113-123不敌国王。理查德森得到了职业生涯新高31分。

1. 理查德森从比赛一开始就表现抢眼

从比赛开始，理查德森就在面对国王的比赛中展示出自己全部的火力。

他们是怎样做到的呢？

这名25岁的球员上半场12投7中得到了18分，其中包括了一些急停跳投还有一些外线定点3分出手的机会。理查德森同样展现出自己篮下进攻的能力。

他在第四节投进了这个关键的3分球，帮助热火掀起了反攻的高潮。

很不幸的是，这还并不够。

全场比赛理查德森21投10中得到了职业生涯新高31分，同时还有3个篮板，3个盖帽和2个抢断。

2. 白边从开头就开始展现统治力

在面对开拓者贡献6个盖帽后，本场比赛白边在第一节就贡献了13个篮板和4个盖帽。是的，仅仅是第一节

很疯狂，不是吗？

这看上去很轻松。

随着比赛的进行，白边持续展现出高强度防守，并在比赛中完成了不少补篮，空接扣篮以及勾手投篮。

当这一切都完成的时候，这名7尺大个子10投7中得到了16分，全场最高的24个篮板和5个盖帽，2个抢断。

3. 德拉季奇的细节

即使德拉季奇在本场比赛中投进了4个3分球，他一样完成了不少高难度篮下得分。

还需要什么证明吗？

这名来自斯洛文尼亚的球员15投7中得到了20分，5个助攻和2个抢断。

其他要点：

-阿德巴约在本场比赛中出场19分钟，本场比赛他最精彩的表现来自于第二节的这个回合。他在抢下了防守篮板球后带球推进，在对手篮下面对巴格利的防守在他的头上完成一记扣篮。

阿德巴约本场比赛得到了8分，9个篮板。

下一场比赛：

-迈阿密热火将开始连续3场客场的比赛。从周二晚上开始，他们将会客场挑战黄蜂。之后他们会前往亚特兰大和底特律，迈阿密热火将会在11月7日主场面对马刺，本场比赛也将会热火的癌症关注夜。你可以从这里购买球票.