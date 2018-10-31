热火113-黄蜂125比赛回顾

迈阿密热火在周四晚上以125-113惜败给黄蜂。韦德得到了热火最高的19分。

1. 请叫他“3号先生”

简单的来说，韦德让对手3分防守付出了代价。

怎么样做到的呢？

本场比赛他投进了4个3分球，本赛季到现在为止他一共投进了13个3分球，其中包括了这个面对巴图姆的进球。

同时他在比赛中给阿德巴约送上了这样一个精彩的反手空接扣篮的传球。

本场比赛他10投6中得到了球队最高的19分，6投4中的3分球，同时还有4个助攻。

2. 白边在第二节找到了他自己的节奏

当白边在第一节没能有一次出手，但是他在第二节开始后就开始了他的表演。

这个大个子在上半场比赛结束前连得8分，第三节他也得到了7分，其中包括了这个和麦克格鲁德的空接配合。

白边本场比赛11投6中得到了16分，12个篮板和2个盖帽。

3.奥利尼克找回状态

像白边一样，奥利尼克在下半场结束前找到了他的状态并且完成了不少身体接触下的进球。

本场比赛最精彩的表现就是他的本赛季首次展示出他的招牌控球得分。

精彩.

奥利尼克本场比赛6投4中得到了14分，6投5中的罚球，3个篮板，2个助攻和2个抢断。

比赛记录:

-詹姆斯约翰逊，维特斯都缺阵。

下一场比赛：

-迈阿密热火将会回到客场，他们将分别前往亚特兰大和底特律，之后他们将在11月7日主场迎战圣安东尼奥马刺。这场比赛也是热火的癌症关注夜。你可以从这里购买球票.