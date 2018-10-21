迈阿密热火112-夏洛特黄蜂113比赛回顾

迈阿密热火在周六晚上以112-113惜败夏洛特黄蜂。韦德得到了热火最高的21分，其他5名球员得到了两位数得分。

1. 德拉季奇帮助热火追回比分

德拉季奇成为热火队长的一员是有原因的。

在第三节的时候热火一度落后达到了26分。德拉季奇6投5中得到了13分，并帮助热火在第四节开始前仅仅落后10分。

看看他这个精彩的全场进攻吧：

德拉季奇本场比赛得到了20分，全队最高的7个助攻，4个篮板和＋9的正负值。

2. 全面的麦克格鲁德

麦克格鲁德上半场6投5中得到了14分，第二节得到了9分。这要感谢他火热的手感，同时他在比赛最后起到了巨大的作用。

特别是他在面对肯巴·沃克的防守，一个完美的例子就是他在第四节开头的这个精彩的盖帽。

非常精彩，不是吗？

然而麦克格鲁德并没有停下来，他接下来抢下了对方丢球，并且在自己投进关键的抛投前制造了吉尔奇斯的进攻犯规。

这是麦克格鲁德。

27岁的他得到了职业生涯首个两双，11投7中得到了19分，职业生涯最高的10个篮板，2个助攻，2个抢断和1个盖帽。

3. 韦德在比赛结束前的全面发挥

在第一节的时候他就完成了一个精彩的反手上篮，一个背身单打。然而他最佳的表现来自于第四节。

事实上，韦德5投3中得到了8分，其中包括了两个高难度3分球。

….还有这个将比分追平的进球。

很遗憾的是这还并不够。

除了15投9中得到了21分，他还贡献了3个篮板，3个助攻和2个盖帽。

其他要点：

-小琼斯在本场比赛中继续起飞。

…还有这个:

飞行模式得到了12分，3个篮板，2个助攻，2个盖帽和1个抢断。

其他要点：:

-詹姆斯约翰逊，维特斯和温斯洛都没有被激活。

下一场比赛：

-迈阿密热火将会继续主场比赛，他们将在周三晚上7点30分主场面对纽约尼克斯。你可以从这里购买球票。