纽约尼克斯87-迈阿密热火110比赛回顾

迈阿密热火在周三晚上主场110:87击败纽约尼克斯。哈桑·怀特塞德得到了热火最高的22分。

1. 白边第三节发威

即使白边在上半场比赛中几乎得到了两双数据，第三节才是他真正爆发的时刻。

是的，真正爆发的时刻。

这名7尺大个子在这一段时间里4投4中得到了13分，4个篮板，2个盖帽和全队最高的23的正负值。

他不仅仅是出色的保护了热火的篮筐…

…同时他还完成了一系列这样精彩的空接扣篮，没有什么比他接过麦克格鲁德后这样一个精彩的单手劈扣更加精彩的了。

这两名球员的配合真的非常精彩，不是吗？

本场比赛他除了14投8中得到了全场最高的22分外，白边还得到了14个篮板，3个盖帽和30的正负值。

这是怎样的表现！

2. 麦克格鲁德继续稳定发挥

麦克格鲁德保持稳定。

从周三晚上开始，这名27岁的球员面对尼克斯就做到了几乎全部想要做的。

一切都从他这个精彩的二加一得分开始…

…麦克格鲁德将他的抛投和外线3分球继续融入到比赛中。

当然我们还提到了他和白边的空接和面对哈达威的出色防守。

麦克格鲁德本场比赛8投6中得到了19分，3分球3投3中，同时还贡献了6个篮板和5个助攻。

3. 理查德森下半场的完美表现

在经历了缓慢的开场后，理查德森在下半场完成了巨大转换。

下半场他6投6中得到了16分。

难以想象。

即使这名25岁的球员投进了热火最高的5个3分球，他还找到了别的方式去得分。

理查德森最终14投8中得到了21分，8个篮板。

其他要点：

-邓肯·罗宾逊完成了他NBA职业生涯的首秀。

当然，这是一个3分球。

罗宾逊在不到10分钟出场时间内得到了3分，4个篮板球。

比赛记录:

-温斯洛在比赛前热身中感到大腿不适没有参加比赛。

-詹姆斯·约翰逊，迪昂·维特斯，梅腾没有被激活。

下一场比赛:

-迈阿密热火将会继续他们的主场赛程，他们将会在周六晚上8点主场迎战波特兰·开拓者。你可以从这里购买球票.