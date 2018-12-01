鹈鹕101-热火106比赛回顾

迈阿密热火在周五晚上以106-101击败新奥尔良鹈鹕。理查德森得到了热火最高的20分。

1. 理查德森锁定胜局

理查德森在比赛上半场努力的去赢下比赛，不论是内线进攻，中距离投篮还是外线3分球他都能够找到得分机会。在中场后他出现了一些困难。

他没有因此而松懈下来.

这名25岁的球员在比赛中面对兰德完成了一个精彩的勾手，并且帮助热火在比赛还有26.1秒时领先5分。

这真是一个关键的得分。

防守端，他整场比赛都给霍利徳造成了很大麻烦，除了对这名后卫送出一个盖帽外，他还在第一节完成了一次对戴维斯的抄截。

除了得到了20分外，这名田纳西的球员还完成了3个抢断，2个篮板和1个助攻。

2. 奥利尼克保持稳定

当鹈鹕在比赛第三节开始打出反攻高潮后，奥利尼克在第四节成功帮助热火守住了最终的胜果。

事实上，他第四节5投3中得到了8分，其中包括了这个阿德巴约精彩助攻后的3分球。

奥利尼克8投4中得到了13分，7个篮板，2个助攻和全队最高的20的正负值。

3. 韦德惊人的表现

没有什么比观看韦德表演更加让人激动的了。

从比赛一开始，韦德就很好的掌控了热火的进攻。

同时在进入第二节时他也能够完成这样精彩的2+1得分。

技术永远不会过时。

这名36岁的球员得到了18分，全队最高的6个助攻和5个篮板。

其他要点：

-虽然阿德巴约没有贡献很多的得分，但是他在本场比赛中面对安东尼·戴维斯的防守时表现的非常不错。

让我们一起看看他和理查德森配合下的这个惊人扣篮吧！

阿德巴约得到了5投4中得到了8分，全队最高的11个篮板，3个助攻，1个盖帽和13的正负值。

比赛记录:

-琼斯，泰勒没有出场。

-德拉季奇，维特斯，邓肯·罗宾逊，梅腾都没有被激活。

下一场比赛：

-迈阿密热火将会继续他们周日的主场赛程。他们将在周日下午6点主场迎战犹他爵士。你可以从这里购买球票.