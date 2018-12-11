迈阿密热火与洛杉矶湖人比赛回顾

迈阿密热火在周一晚上以105-108惜败湖人。温斯洛得到了热火最高的28分。

1. 温斯洛刷新职业生涯记录

当温斯洛在最近的几场比赛表现出色，但是没有哪一场比赛可以和这场与湖人的比赛相比。

为什么呢？

这名前锋得到了职业生涯最高的28分，6记3分球。他在第四节投进了两记3分球，但是真正关键的表现来自于比赛第二节，他9投6中得到了15分，其中包括3记3分球和一些内线得分，其中包括了这个精彩的后撤步3分。

是的，你感觉到了吧。

除了20投11中得到了28分外，温斯洛还得到了7个篮板，2个助攻和1个抢断。

2. 韦德末段的表现

从比赛入场开始，韦德就收到了斯台普斯球场的热烈欢迎。韦德在比赛中出色的为队友送出精妙助攻。随着比赛的进行，这名36岁的球员还在半场后贡献了不少关键得分，其中包括了第四节的7分。

当然，这样的运球也是这段时间精彩表现的一部分。

韦德本场比赛得到了15分，10个助攻和5个篮板。

3. 德里克·琼斯创下了职业生涯最高记录

在面对快船打出精彩表现后，小琼斯在周一晚上面对湖人的比赛中继续保持高水平表现。

他在本场比赛中得到了职业生涯最高的14个篮板，这也打破了他两天前12个篮板的记录。

他在第二节向大家展现了他出色的运动天赋。

…他在这个回合中更是连续封盖了史蒂芬森和麦基。

这就是热火篮球。

这名21岁的球员4投3中得到了8分，全队最高的3个抢断，3个盖帽和11的正负值，以及之前提到的14个篮板。

其他要点：

-理查德森虽然在第三节一直不常顺，但是他依旧投进了一些关键得分。即使这在最后还并不足以帮助热火赢下比赛，但是能够看到理查德森能够在比赛关键时刻提升而出还是非常让人鼓舞的。这名25岁来自田纳西的球员得到了10分，5个助攻和3个篮板。

-奥利尼克利用他的高篮球智商充分利用了以大打小的机会，得到了15分，4个篮板，3个助攻和1个抢断。

比赛记录：

-维特斯，白边，邓肯·罗宾逊，梅腾都没有被激活。

下一场比赛：

-周三晚上9点热火将会客场挑战犹他爵士。热火的下一场主场比赛将是在12月20日主场迎战休斯敦火箭。你可以从这里购买球票.