多伦多猛龙106-迈阿密热火104比赛回顾

迈阿密热火在周三晚上106-104击败多伦多猛龙。贾斯蒂斯·温斯洛得到了热火最高的21分。

1. 温斯洛在第四节无所不能

在面对魔术的时候发挥出色后，温斯洛在这场比赛中攻守两端继续做出巨大的贡献。

除了在面对莱奥纳德打出这样的防守外。

…这名22岁的球员在第四节得到了球队最高的9分，其中包括了这个面对莱纳德和伊巴卡防守的高难度上篮。

温斯洛在第三节的时候在这个进攻中也展示了他的组织进攻能力。

太让人印象深刻了。

除了16投9中得到了全队最高的21分外，温斯洛还贡献了4个助攻，2个篮板和1个抢断。

2. 白边在上半场统治了比赛

白边从比赛一开始就在面对伊巴卡时打出了自己的优势，上半场他就得到了12分10板3个盖帽。

他在第一节完成了这样一个精彩的旋转步单手扣篮。

…你一定还记得白边这两个连续火锅吧。

统治级的表现。

白边本场比赛12投8中得到了16分，12个篮板和全队最高的22的正负值，以及之前提到的3个盖帽。

3. 理查德森组织进攻

理查德森的3分球在本场比赛中依旧保持稳定，但是他最佳的贡献来自于本场比赛的助攻。

事实上，这名25岁的球员得到了全队最高的7个助攻，其中包括了这个第四节给白边的妙传。

除了贡献7个助攻外，理查德森12投6中得到了17分，以及14的正负值。

其他要点：

-大家都知道小琼斯能飞，本场比赛他继续给大家送上精彩扣篮:

这名21岁的球员在9分钟的出场时间贡献5分。

比赛记录:

-德拉季奇，维特斯，邓肯·罗宾逊没有被激活。

下一场比赛：

-热火的下一场比赛将会是在周五晚上主场迎战克利夫兰骑士。你可以从这里购买球票.