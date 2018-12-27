多伦多猛龙106-迈阿密热火104比赛回顾
Photo Credit: Issac Baldizon
迈阿密热火在周三晚上106-104击败多伦多猛龙。贾斯蒂斯·温斯洛得到了热火最高的21分。
1. 温斯洛在第四节无所不能
在面对魔术的时候发挥出色后，温斯洛在这场比赛中攻守两端继续做出巨大的贡献。
除了在面对莱奥纳德打出这样的防守外。
…这名22岁的球员在第四节得到了球队最高的9分，其中包括了这个面对莱纳德和伊巴卡防守的高难度上篮。
温斯洛在第三节的时候在这个进攻中也展示了他的组织进攻能力。
太让人印象深刻了。
除了16投9中得到了全队最高的21分外，温斯洛还贡献了4个助攻，2个篮板和1个抢断。
2. 白边在上半场统治了比赛
白边从比赛一开始就在面对伊巴卡时打出了自己的优势，上半场他就得到了12分10板3个盖帽。
他在第一节完成了这样一个精彩的旋转步单手扣篮。
…你一定还记得白边这两个连续火锅吧。
统治级的表现。
白边本场比赛12投8中得到了16分，12个篮板和全队最高的22的正负值，以及之前提到的3个盖帽。
3. 理查德森组织进攻
理查德森的3分球在本场比赛中依旧保持稳定，但是他最佳的贡献来自于本场比赛的助攻。
事实上，这名25岁的球员得到了全队最高的7个助攻，其中包括了这个第四节给白边的妙传。
除了贡献7个助攻外，理查德森12投6中得到了17分，以及14的正负值。
其他要点：
-大家都知道小琼斯能飞，本场比赛他继续给大家送上精彩扣篮:
这名21岁的球员在9分钟的出场时间贡献5分。
比赛记录:
-德拉季奇，维特斯，邓肯·罗宾逊没有被激活。
下一场比赛：
-热火的下一场比赛将会是在周五晚上主场迎战克利夫兰骑士。你可以从这里购买球票.