迈阿密热火102-步行者110比赛回顾

迈阿密热火本场比赛102-110惜败印第安纳步行者。奥利尼克得到了热火最高的20分。

1. 温斯洛第四节发威

当温斯洛在本场比赛中有一个精彩的开始后，他在第四节真正的打出了自身的价值。

他在第四节最后时间连续得到了7分，包括这个精彩的旋转步进球。

温斯洛本场比赛得到了11分和5个助攻。

2. 理查德森的末端表现

就像温斯洛一样，理查德森在本场比赛第四节9投4中得到了10分。

即使他本场比赛的3分球依靠了队友的做球配合，但是他同样也有这样的精彩表现。

25岁的球员本场比赛得到了18分，6个助攻和2个抢断。

3. 奥利尼克的第二节

奥利尼克在本场比赛中保持着他的稳定性。

特别是在第二节他6投5中得到了14分，其中就有着这样的大力扣篮。

非常酷，不是吗？

本场比赛他8投6中得到了20分，4个篮板和2个助攻。

其他要点：

-泰勒约翰逊作为热火的板凳土匪本场比赛上半场8投5中得到了13分。

没有什么比这个助攻更加让人印象深刻了：

泰勒本场比赛得到了15分，5个助攻，2个篮板。

比赛记录：

-德拉季奇（膝盖），韦德（个人原因），维特斯（脚踝），梅腾（苏福尔斯）都没有出场。

下一场比赛：

-迈阿密热火将会在周六主场迎战华盛顿奇才。你可以从这里购买球票。