迈阿密热火101-奥兰多魔术104比赛回顾

迈阿密热火在周三晚上以101-104惜败给奥兰多魔术。德拉季奇得到了热火最高的26分。

1. 喷火的德拉季奇

德拉季奇依旧还是那个熟悉的德拉季奇，不是吗？

不论是半场的进攻还是全场的配合，小火龙都能迅速找到机会打进致命一击。

出色的利用了队友的挡拆后打进这样的进球。

…德拉季奇很快的进入状态并开始在外线制造出伤害。

他在第四节关键时刻抢下武册维奇的跳球并打进半场快攻。

本场比赛他14投9中得到了全队最高的26分，这个斯洛文尼亚球员得到了全队最高的4个助攻，4个篮板和全队最高的20的正负值。

2. 理查德森保持稳定

即使理查德森没有像以往投篮上保持稳定，但是他没有因为自己命中率不够高就让自己丝毫放下进攻的侵略性。

事实上理查德森本场比赛不论是内线，外线还是中距离都能够贡献得分，同时他还完成了一些高难度的上篮。

一个完美的例子就是他在第三节利用了阿德巴约的挡拆完成了面对武册维奇的2+1得分。

当这一切都结束的时候，这名25岁的球员得到了21分，5个篮板，3个助攻，1个抢断和1个盖帽。

3. 出色的白边

就像上赛季面对奥兰多魔术一样，白边没有花太多时间就找到了他的状态。

不仅仅是利用挡拆帮助队友找到出手的空间，同时他在防守端也表现出色。

…飞行模式.

白边在内线利用自身优势贡献得分，其中一个让人印象深刻的例子就是在面对武册维奇的勾手得分。

这名29岁的球员得到了12分，18个篮板和2个盖帽。

其他的要点:

-在第三节与哈桑·怀特塞德出色合作后，阿德巴约面对武册维奇时表现的非常努力，其中包括了大量的外线换防。

当然还有这个旋转步得分。

阿德巴约本场比赛9投4中得到了9分，8个篮板，2个助攻。

比赛记录:

-詹姆斯约翰逊，维特斯，温斯洛都没有被激活。

下一场比赛：

-迈阿密热火现在将会前往华盛顿，他们将在周四晚上8点面对华盛顿奇才。他们将在周六晚上主场迎战夏洛特黄蜂。你可以从这里购买球票.