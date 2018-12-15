迈阿密热火100-孟菲斯灰熊97

迈阿密热火在周五晚上以100-97击败孟菲斯灰熊。理查德森和奥利尼克各得18分，领跑热火得分。

1. 让对手捉摸不定的理查德森

虽然理查德森在进攻手段非常多，不论是突破运球还是外线3分球：

…他也能很好的组织球队进攻。

他在本次比赛中贡献了全队最高的7次助攻，第四节就贡献了3次。

除了得到18分7个助攻外，理查德森还贡献了5个篮板和1次抢断。

2. 泰勒的外线3分

从踏入球场的一刻，泰勒就准备好了。本场比赛他一共投进了4记3分球，其中包括了这个第四节精彩3分。

这就是热火篮球.

约翰逊得到了17分，5个篮板，4个助攻和1个抢断。

3. 无所不能的小琼斯

小琼斯在第四节6投4中得到了9分，但是他在第四节的防守更是让人印象深刻。

不仅仅是在区域防守时完成抢断，在这个防守回合中他和阿德巴约在防守的努力让灰熊在最后时刻难以得分。

小琼斯得到了13分，8个篮板，3个盖帽，1个助攻和14的正负值。

其他要点：

-像泰勒一样，奥利尼克在本场比赛中投进了4记3分球，包括了第四节的2记3分球。

奥利尼克的运球能力在第二节的这个进攻回合中得到了充分的展现。

除了9投5中得到了18分，奥利尼克还贡献了5个篮板，5个助攻，1个抢断和1个盖帽，以及12的正负值。

比赛记录：

-德拉季奇，维特斯，邓肯·罗宾逊，梅腾都没有被激活。

-韦德因为身体酸疼没有出场。

下一场比赛：

-热火将前往新奥尔良，他们将在周日晚上7点客场挑战鹈鹕。热火将在12月20日回到主场，他们将主场迎战火箭。你可以从这里购买球票。