达拉斯独行侠与迈阿密热火比赛前瞻

迈阿密热火将在周四晚上主场迎战达拉斯独行侠。比赛将于晚上7点30分开始，福克斯体育将对本场比赛进行直播。

1: 奥兰多魔术是如何在周二晚上追回比分并最终拿下这场关键比赛的？

奥兰多在比赛中下半段找到了他们的外线准心，特别是乔尼芬·伊塞克在下半场强势反弹，在上半场没有3分下，下半场投进3个3分球，同时他们的防守让热火在后三节时间里连续得分不到20分。热火在比赛中过去那些比分接近的比赛中得分能力一直不够出色，特别是在史蒂芬·克里福德的战术下，加强1对1单放，堆积球员在油漆区内，这也迫使热火在比赛中去尝试跳投。当热火在下半场3分球命中率不到30%下，热火也让这场关键的比赛往别的方向发展。

2: 我们从上一场与达拉斯的比赛中了解到什么呢？

热火将会做到一切去限制东契奇的发挥。主教练斯波在那场比赛中在对付东契奇的时候进行过多次包夹，充分利用达拉斯缺少第二个进攻中枢的弱点-独行侠在交易中得到波辛尔基奇，但他不会在本赛季出场，同时哈达威因为左小腿伤也将缺席。东契奇在包夹下也不得不将球传到其他球员的手上，让其他球员来组织进攻。但是东契奇不仅仅是一个出色的传球手，在他打的位置上同样是一个大体型球员，因此即使白边和阿德巴约能够对他包夹，他依旧有能力去躲避并将球传到空位射手的身上。

达拉斯的问题就是他们在3分球上52投仅15中（28.8%的命中率），油漆区内也仅仅得到了28分，因此热火在比赛中一度领先了21分。

同时如果他们在比赛中找到了外线手感，这也会迫使热火打出更加有侵略性的防守，让东契奇也有更多的空间去影响比赛，但是即使是这样，达拉斯在缺少内线大个子下，阿德巴约和白边应该可以充分利用体型优势取得得分，这可能是他们在面对中对位最舒服的内线了。但是这并不是说热火在面对这支全明星后仅赢下3场比赛的球队稳操胜劵了。他们在客场以35分优势击败过金州勇士，3分球49投21中。各种变量可以在任何比赛中让轻敌的对手吃下苦果。

3: 热火在接下来8场比赛中已经没有任何分区对手，他们的季后赛前景如何？

输给奥兰多魔术后，热火现在排名东部第9.虽然他们现在输球场数和魔术一样，但是奥兰多魔术有着面对热火以及黄蜂的对战优势，这也意味着如果3支球队最终战绩相同，热火将不会是排在第一。活塞因为东区战绩的优势也可能会排在热火的前面，但是热火和篮网的卡位优势将决定于最后一场他们之间的交手。这就是说，想要进入季后赛，从现在开始热火不能够期待他们仅仅以赶上其他球队的速度。他们需要在常规赛结束前比其他球队至少多赢一场比赛来确保锁定季后赛席位，因为即使他们最后一场与篮网的比赛中击败了对手，如果最终4队战绩相同，那么热火也可能会出局。

接下来已经没有太多的比赛了，随着常规赛即将结束，球队的席位也逐渐明确，很多的球队的阵容也会出现改变，很多球队可能会出现轮休。热火需要做的就是专注于他们眼前的对手，在接下来8场比赛尽可能多的赢下比赛。4胜4负可能是他们想要进入季后赛的底线-但是在接下来两周内必须要抱着不能输掉任何一场的态度去进行比赛。

比赛记录:

热火面对独行侠已经取得3连胜，2月13日以112-101击败独行侠。

热火在过去3场中输了2场，现在36胜38负。独行侠在过去19场中输掉了16场，现在29胜45负。

韦德还需要24分就可以在达到面对独行侠时500分记录。

东契奇场均21.1分，7.6个篮板，5.9个助攻，1.1个抢断。

理查德森（左后跟挫伤），温斯洛（右侧大腿挫伤）都不确定能否出场，麦克格鲁德将会缺席。

效率 (排名):