奥兰多魔术105-迈阿密热火90比赛回顾

迈阿密热火在周二晚上与奥兰多魔术的比赛中以90-105不敌对手。温斯洛得到了热火最高的14分。

1.第四节的奥利尼克

奥利尼克在比赛第四节持续保持高效率，他单节7投4中得到了12分。

这4个进球也全部来自于3分球。

看看他这个和理查德森的配合吧。

奥利尼克得到了13分，6个篮板，2个助攻，1个抢断和1个盖帽。

2.全面的温斯洛

温斯洛的外号被称为瑞士军刀是有原因的。

不仅仅是他在突破篮下并完成不少突破上篮，同时他还完成了不少漂亮的接球3分球，其中包括了这个第四节还有4分04秒的3分球。

同时他在防守对面多名球员的时候都表现的非常精彩，他本场比赛负责防守了福涅尔，戈登，西蒙斯。特别是在防守戈登的时候让他在第四节没有得到1分。

本场比赛他最佳的防守就是在第二节面对班巴时的防守。

本场比赛温斯洛得到了全队最高的14分，5个篮板，2个助攻和2个盖帽。

3. 3.阿德巴约惊人的爆发力

大家都知道阿德巴约的身体素质非常惊人，他在周二晚上的比赛中展现出了另外一个高度。

看看这个的攻守回合吧，他先是双手封盖了福涅尔的投篮，接着在进攻中完成精彩补扣。

然而这还没有结束，看看这个补扣：

太疯狂了。

阿德巴约得到了6分，7个篮板，3个盖帽，1个助攻和1个抢断。

其他要点:

-白边在上半场表现出色，他在上半场6投6中得到了12分，6个篮板。

可能他全场最精彩的表现就是这个面对武切维奇的防守完成旋转步后单手扣篮了吧:

白边本场比赛得到了12分，9个篮板，3个盖帽，1个助攻和1个抢断。

比赛记录:

-德拉季奇，维特斯，邓肯·罗宾逊，梅腾都没有被激活。

Looking Ahead:

-热火将会迎来他们本赛季最长的客场之旅，他们将会在周五客场挑战太阳。迈阿密热火的下一个主场比赛将会在12月20日坐镇火箭。你可以从这里购买球票。