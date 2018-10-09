魔术 89-热火 90比赛回顾

迈阿密热火在周一晚上90-89战胜奥兰多魔术。麦克格鲁德得到了热火最高的19分。这场比赛是由南佛罗里达巴普蒂斯医疗迈阿密癌症研究所特约。

1. 麦克格鲁德再次展现出他的全面

即使麦克格鲁德在本场比赛没有首发出场，但是他依旧很好的展现出他的能力。

他是怎么样做到的呢?

麦克格鲁德凭借个人能力或者助攻队友贡献了热火第二节的前15分，其中包括了这个给阿德巴约的空接助攻，同时他在接下来的回合里投进3分球。

即使这并不是全部，这名27岁的球员很好的完成了锁定防守，同时他也是的西蒙斯的进攻变得非常困难，同时在他防守奥古斯丁时也同样发挥出色。

麦克格鲁德最后时刻的抛投帮助热火在最后反超对手并最终赢下了比赛。

这是对他的一个完全的展示。

本场比赛他12投7中得到了19分，5投3中的3分球，同时他还贡献了8个篮板，5个助攻和1个盖帽。

2. 德拉季奇迅速的开启喷气模式

快攻中没有什么像德拉季奇这样的吧。

在上半场稳定发挥后，这名后卫在第三节进攻得分模式，6投4中得到了8分，其中包括了这些高难度的全场进攻。

全场比赛他10投6中得到了16分，5个助攻，3个篮板。

3. 奥利尼克攻防两端的出色发挥

奥利尼克从比赛开始后就再也没有减缓的打算。

不仅仅是在内线和外线3分球上保持着他一如既往的进攻，同时在内线和外线防守戈登时都表现抢眼。

本场比赛他最佳的防守来自于他在封盖了西蒙斯后接着造成了马丁的进攻犯规。

这时迈阿密热火的篮球

奥利尼克8投4中得到了12分，2个篮板，2个助攻和5的正负值。

其他要点:

-理查德森在回归后防守端表现的还是非常出色。他在比赛中防守了奥古斯丁和伊乌度，他的防守下佛涅尔出现了巨大的麻烦，本场比赛他仅仅12投2中。

是的，理查德森回来了！

理查德森本场比赛得到了5分，3个篮板，2个助攻和全队最高的12的正负值。

-即使仅仅在上半场出场，白边一样出色的为队友挡拆，同时很好的防守篮下。

一个完美的例子就是这个他在封盖了武泽西奇后，帮助理查德森完成了一次全场快攻。

白边得到了6分，以及全队最高的13个篮板和3个盖帽。

比赛记录:

-艾灵顿（左脚踝），詹姆斯约翰逊（运动疝气手术），德里克·琼斯（右肩膀挫伤），维特斯（左脚踝扭伤）休阵。

下一场比赛:

-迈阿密热火将在周三晚上7点30分主场迎战新奥尔良鹈鹕。你可以从这里购买球票。