迈阿密热火与洛杉矶湖人比赛前瞻

迈阿密热火将在周一晚上客场挑战洛杉矶湖人。比赛将于晚上10点30分开始，福克斯体育将会对本场比赛进行现场直播。你可以收听790电台了解比赛最新消息。

1: 你觉得热火面对洛杉矶快船第四节打出统治级表现有什么可以探讨的？

这绝对是本赛季最让人震惊的一节比赛了吧，特别是在客场比赛中，尽管洛杉矶快船在本次比赛中可能很难投进外线3分，大家都预测这将会是一场比分焦灼的第四节比赛时，快船面对热火的联防瞬间哑火，这也最终产生了雪球效应。热火虽然本场比赛中人员不足，仅仅只有8名球员出场，但是他们依旧不论是谁在场上都可以保持有足够的能量。这对于大家来说都是一场超出一般想象的比赛，虽然这可能是他们最近几个赛季以来打得最好的一场比赛，但是他们这个时候的突然爆发也就让大家有所惊愕的。

温斯洛在本场比赛中贡献了职业生涯最高的9个助攻，韦德上半场就追平了职业生涯半场3分记录，同时奥利尼克的两双和咆哮式防守（制造对手两次进攻犯规，15次干扰对手出手），德里克琼斯职业生涯最高的11个篮板都是本场赢球非常重要的原因。

2: 上一场在迈阿密的比赛中詹姆斯约翰逊砍下怪兽数据，迈阿密热火在这场比赛该如何去防守呢？

当詹姆斯在比赛中3分球8投6中，其中包括一些高难度后撤步3分，真的没有太多可以去做的。当他打出这样的表现的时候，他会更加有效的分解比赛，你能够做的仅仅是努力的干扰他的出手，当他在持球单打的时候帮助队友协防同时减少自己的失误次数，避免詹姆斯得到全场快攻的机会。上一场比赛中热火在这些上面的防守表现得相对不错，但是詹姆斯依旧得到了51分，真相是在那场比赛中可能不论是面对怎么样的对手他都能够砍下51分。这也是为什么他是全联盟历史上最出色的球员之一。

湖人过去6场比赛中5胜1负，詹姆斯场均30.8分，7.5个助攻，其中有两场比赛对手是联盟中防守强队-步行者和灰熊。如果詹姆斯没有在周一找到那么好的手感，同时热火能够找到面对快船时的感觉，那么他们将会站在一个不错的位置上。

3: 在过去两场比赛中你最喜欢温斯洛和阿德巴约的哪些表现？

我喜欢他们的进攻，在温斯洛和阿德巴约同时出场的情况下，热火在100个回合的进攻中可以得到117.2分，这可能不会让你太惊讶，毕竟温斯洛有着超强的组织进攻能力，同时阿德巴约的挡拆和冲击篮筐的能力也异常惊人。

事实上，阿德巴约这名2年纪新秀在过去两场比赛中贡献了全队最高的9个挡拆助攻。同时他在面对太阳的时候彻底摧毁对手篮筐，砍下了职业生涯最高的22分。

温斯洛在过去几场比赛中展现出篮下得分的巨大提升，他在过去两场比赛中命中率全部禁区的投篮。当你考虑到他在热火周六击败快船的比赛中贡献了职业生涯最高的9个助攻，你就会感受到他在热火进攻中扮演怎样重要的角色。

比赛记录：

热火在11月18日湖人的比赛中以97-113不敌对手。

热火赢下了过去5场比赛中的4场，现在战绩11胜14负。湖人赢下了过去6场比赛中的5场，现在是16胜10负。

温斯洛在过去3场比赛中场均18.3分，6.3个篮板，5.7个助攻，54.1的投篮命中率。

詹姆斯场均28.3分，7.7个篮板，6.9个助攻和1.3个抢断。

艾灵顿可能回归，泰勒约翰逊，理查德森现在是疑问，维特斯，白边，罗宾逊，梅腾都将缺席。

效率 (排名):