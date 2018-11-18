洛杉矶湖人与迈阿密热火比赛前瞻

迈阿密热火在周日晚上主场迎战洛杉矶湖人。比赛将于晚上6点开始，福克斯体育将会对本场比赛现场直播，您可以收听790电台了解比赛最新消息。

1: 你从热火本赛季第二次输给步行者的比赛中了解到什么？

就像我们在那场比赛前说过的，步行者是联盟中少数几支热火在板凳上没有优势的球队。即使面对队伍里有几名全明星球员的队伍，热火总能够通过对位调整去找到比对方更好的阵容。但是步行者的板凳深度太可怕，奥拉迪波哪怕在本场比赛仅仅12投3中，但是他们的板凳依旧得到了53分，埃文斯一人得到了23分，尤瑟夫，萨博尼斯和埃文斯31次出手命中18次。热火虽然在首节比赛中取得了两位数的领先，但是步行者的板凳得分能力证明他们的距离，每当热火想要将比分追近，步行者的3分球就会将比分拉开。

理查德森本场比赛10投7中的3分球，他现在3分球命中数位列全联盟第5，他距离第二的球员仅仅差了5个3分球。理查德森本赛季6.6的正负值也证明了他自己的能力。

2: 湖人本赛季有什么变化呢？

他们现在有勒布朗了。是的，一支球队在增加了勒布朗后会变成完全不一样的球队。湖人依旧有着一波有天赋的年轻球员，布兰德·英格拉姆，库兹玛，鲍尔以及哈特，而詹姆斯的到来让这支湖人成为联盟中直接的威胁。当你面对湖人的时候不再是以一支上升的年轻球队来看待。当你有了詹姆斯，他们的时代就来了。

湖人在得到了詹姆斯后，他们也增加了一系列的老将，麦基作为湖人首发中锋，兰德里去了新奥尔良，史蒂文斯将会是一张很诡异的牌，卡尔德隆增加了他们的锋线，同时泰森·钱德勒又增强了他们的篮下防守能力。虽然隆多因为手掌受伤将会缺席一个月，但是湖人证明他们有办法处理好轮转阵容。

简单的说，这支湖人绝对是一支劲旅。

3: 湖人的进攻将会如何考验热火呢？

没有球队比湖人更加注重冲击篮下了，然而仅仅只有雄鹿的篮下防守强于热火。可想而知这将会是一场怎样的碰撞。作为湖人的招牌进攻模式，他们的半场进攻位于联盟的中等水平，但是他们的全场进攻，特别是在失误后或者是投篮不中后的反击中大幅提升速度。如果你看了不少的热火比赛，你就会知道热火在防守这种高速进攻时的问题，就像在面对国王和老鹰中的防守问题。但是最大的区别就是老鹰和国王虽然说是速度非常快但是他们的效率上并不高，他们更多的通过数量来保证更多的高质量快攻。而湖人在这种情况下则是另外的一种猛兽了，他们在空位得分上肯定是精锐。

热火在过去防守拥有詹姆斯的克利夫兰骑士时表现不错，因为他们能够将对手的进攻节奏降下来，当防守位置布置好后，同时通过包夹詹姆斯击败对手。湖人的进攻，即使他们是背靠背，他们也是完全不一样的怪兽。

白边和阿德巴约在本赛季防守上分别对手的投篮命中为38.4%和40.4%，面对麦基和钱德勒，他们能否保持这样的高水准防守呢？

让我们一起拭目以待。

比赛记录:

热火6胜9负，湖人8胜7负。

理查德森6.6的正负值。

勒布朗·詹姆斯场均27.3分，7.7个篮板，7.2个助攻。

效率 (排名):