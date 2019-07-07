当一支球队本身薪金已经超过球队薪金帽和奢侈税时，他们似乎就被捆住手脚了。迈阿密热火在这个夏天却用他们的方式获得了一名正值巅峰的全明星球员。

吉米·巴特勒对于这支球队的意义可以探讨的角度非常多，而这次交易也提醒了我们：这支迈阿密热火有着什么样的运作理念。

他们会尝试一切机会去寻找有天赋的球员。

大家可能都会去尝试模拟球队交易，这不会是一件难事，这也是你应该去尝试的。这些尝试模拟交易中最出色的那批人，往往对各种状况有着更加深刻的理解。有的时候，一些潜在的风险并没有展现出来，有时候球队虽然表面上并不占优势，但是依旧最终赢下比赛。篮球之神会打乱那些已经设好的蓝图或者是对一些已经糟糕的事上再添上一笔。事实上，不论是公平与否，能否取得好的成绩是大家评判交易好坏的一个标准，而迈阿密热火的标准则是能否得到那些伟大的球员。

他们在过去就已经多次做到了，从阿隆佐·莫宁，蒂姆·哈达威，德怀恩·韦德，到沙奎尔·奥尼尔，勒布朗·詹姆斯，克里斯·波什，他们已经找到了一条方法去达到他们的标准，通过先签后换得到球员，因为球员们已经发现这是一个吸引你的地方。

要成为真正的总冠军球队一直是他们的目标，而要达到这一步需要循序渐进的过程，这也是这支球队的建队哲学。

想要成为有力竞争者的第一步就是找到一名球星。

千里之行始于足下。

在过去的三年里，迈阿密热火的进攻曾一度相对非常平均。随着韦德的回归，这一切就出现了改变。他的运球率一度多次超过30%，这也是联盟顶尖进攻手能够达到的数据，但是他出场的时间并没有太多。德拉季奇和维特斯在三年前曾经合力揽下了这些进攻压力，即使是这样热火的半场进攻从他们发起的数量相比他们最终出手的数量来说依旧还是太少了。当比分胶着或者是进攻时间不足时，球队不得不去找不同的方式去弥补这些问题，直到韦德重新回归来重新扛起这部分进攻大旗。

巴特勒将会完全改变这一切。

让我们来分析一下这具体意味着什么。因为球队着重培养他的组织进攻能力，贾斯蒂斯·温斯洛将会在球队中得到大量的控球时间，阿德巴约将会是进攻上一个重要的轴承，热火还有许多不同的选择机会。我们会很快发现，随着吉米·巴特勒在比赛中掌握进攻球权，我们将重新找到那个从2016年闯入二轮季后赛后再也没有看到过的热火篮球。

现在我们还不太可能看到巴特勒会像詹姆斯·哈登或者是威斯布鲁克级别的压力，巴特勒职业生涯最高的控球率是在芝加哥时的26.5%。来到热火后，我们会看到他的控球率超过之前在76人的22.1%，但是不论最终结果如何，吉米的影响力将会从比赛还没开始就能让对手感觉到的。他也将是各个球队的赛前球探报告中的主要目标。他将会吸引对面最强的防守球员，热火的篮球也将围绕吉米·巴特勒展开，这也将全方位影响每一支将与热火交手球队-特别是在季后赛中。

拥有了这样一个轮廓也将会影响热火的准备工作。这让球员的轮转阵容变得更加稳定，球员在比赛中的角色也更加明确。这名4次入选全明星的球员将会是球队的建队基石，每一名球员都会围绕他来打造。虽然说听起来有些奇怪，但是拥有一套完美平衡的阵容的关键一部分就是在进攻责任上变得不平衡。

如果吉米·巴特勒在比赛中并不能在每一场比赛中提供足够的稳定，那么这一切也都只是空话。

稳定性

稳定是NBA球员常常提到的。能否保持稳定是一个平均球员和伟大球员的标准。都说持续性，稳定，但是具体是什么上稳定呢？保持稳定的角色很重要，同样重要的就是持续的努力。出勤率，准时与否，日复一日都坚持投入足够的努力，这些也是区分一个球员能否长期在联盟中打球的重要因素。

全明星级别的球员也可能在比赛中出现一些稳定性的问题，但是这也是为什么巴特勒独出一帜的地方。当在面对不同级别的对手时，你可能会看到球员们数据出现波动下滑，而巴特勒能保持稳定。哪怕是面对最顶尖的防守，他的效率依旧能够保持。在季后赛呢？他也没有问题。这并不是说他不会出现糟糕的比赛，每一个人都会有打得不好的时候，但是这样的比赛更多的可能取决于别的因素或者是赛季中特殊时期，而不是在面对某个特点的对手。

他也是那种罕见的可以在常规赛得到大量罚球机会，而进入季后赛后依然保持大量罚球数量的球员。

巴特勒是一块基石，一颗可以让你提升一个层次的基石，特别是对一只在面对顶尖防守时苦于半场进攻的球队。

你现在可能会问到，巴特勒到底能创造出什么样的进攻呢？他的进攻手段太多了。我们经常会谈三级进攻手对比赛有多重要的影响，巴特勒是联盟中最全面的球员之一。不论是从数据上来说，还是从场面上来说，他都是和韦德在一个领域的。在过去的几年中他从联盟中中等的投篮水准提升成一名不错的射手，同时他有着一整套突入篮下得分的技能包，油漆区内柔顺的手感，他还能够在面对任何防守队员完成中距离跳投，你们会找到一些熟悉的感觉的。

当巴特勒真正展现出他的水准的时候，一切问题都迎刃而解了。在过去的三个赛季中，吉米·巴特勒已经前往了三支不同的队伍。在超过2000次突破中，他每回合进攻都可以得到1.07分，这是可以身居欧文，沃克和利拉德这些顶尖控球后卫的水平。这也是热火需要最大程度利用的地方，热火在过去的几个赛季中一直在利用突破来为射手们制造得分机会。

凭借吉米·巴特勒的身体素质和控球手感，斯帅进攻中可以一次次让巴特勒用突破来撕毁对手的防线。

另外值得一提的就是，对于他这样一名有着超强的挡拆突破能力的球员，搭档上热火擅长做传球轴的阿德巴约，奥利尼克，以及新加入热火的莱奥纳德都是有着无尽的潜力的。

终结比赛

比赛末端的数据总是变化无常的。热火在上赛季比分接近的比赛是胜率排名联盟最低，他们在最后5分钟比分相差5分的比赛中战绩仅仅21胜24负，这也是他们最终遗憾缺席季后赛的原因。

在过去的3个赛季中，热火闯进季后赛的一个赛季是他们在比分接近的比赛中29胜24负（2017-18赛季）。

在过去的6个赛季中，巴特勒在44名至少投过25次最后一击的球员中有效命中率达到第5名！44.9%。

他完成了6次真正意义上的绝杀，其中包括上赛季在76人的两次。

虽然没有人可以保证，他来到热火后可以保持同样的效率，但这也足够证明他在比赛最后是可以依靠的。关键先生的称呼可能一直会延续到你下一次完成关键得分，或者是下一次错失，但是这些压力也可能会导致球员出现一些倒退。这一切对于巴特勒来说不是什么问题，他在完成这些投篮的时候就像是在简单的完成他的任务，不论你是否大心脏，又或者是吸引对手防守为队友制造机会，哪怕在最贴身的防守下，巴特勒依旧有办法突入篮下。

他也可以去进行跳投-当你有最佳的机会去得分的时候，你会去选择得分，而不是那些效率最高的防守。

当然我们都希望球员们能够利用战术在比赛中创造出大的出手空间，很多时候我们都会低估了一个可靠的控球手对比赛有多大的影响。有时候，在比赛结束前最重要的一点就是确保你能够有足够的时间去出手。

当然增加了吉米·巴特勒并不是仅仅想要赢下更多的比分接近的比赛，而是减少出现最后时刻比分接近的机会。更少的给予对手追回比分的机会，你也能够在常规赛中有着更加大的机会去占据一个不错的位置。

接下来的道路

上周热火重新调整了阵容一样重要的是，他们有许多的有点需要继续保持下去。我们还没有谈到过多的关于防守的事，迈阿密热火一直有着非常优秀的防守文化，他们也许会在以后想念理查德森追身大帽或者是哈桑·怀特塞德的内线护框能力，得到吉米·巴特勒后至少能够确保他们的防守能够保持一个非常优秀的水平。

热火的未来依旧跟他们的年轻球员发展紧密联系在一起——贾斯蒂斯·温斯洛和巴姆·阿德巴约。虽然吉米·巴特勒的到来可以减缓这些年轻人身上的压力，让他们更加专注于融入自己的角色，但是球队的未来高度很大取决于温斯洛作为一个控球手挡拆配合后的得分能力，阿德巴约如何更好的处理手上的球，热火的其他年轻人又如何稳定的作为球队轮转球员在必要时候给予球队支持。

能够有这样一群年轻的核心来围绕一名已经成型的球星是非常难得的经历，但是这也是一个可以给所有人提供给各种可能性的机会。

这些种种的可能性将决定了球队的未来高度，有一点现在还无法确定的就是：这些天赋能够在什么时候兑现？

新的赛季很快就会正式到来，所有这些可能性和球员都将会展示在比赛中。他们也会向我们揭开这个个谜团。我们那时可能会有一个更加清晰的了解在近期内这支球队会有什么发展，但是任何一次球员的变化都是一个可以学习的机会——这也是总会值得让我们充满期待的。