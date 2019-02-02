迈阿密热火与印第安纳步行者比赛前瞻

迈阿密热火将在周六晚上主场迎战印第安纳步行者。比赛将于晚上7点30分开始，福克斯体育将对本场比赛进行直播。你可以收听790电台了解比赛最新消息。

1: 热火输给雷霆的比赛中有什么值得探讨的地方吗？

雷霆在比赛第一节取得了两位数字的领先，第二节他们得到了41分并再也没有停下他们的进攻。同时本场比赛中他们也有着一些球队表现非常惊人，乔治3分球16投10中，施罗德13投11中，有一些虽然是空位投篮机会，但是很多时候也是他们高超投篮技能的表现。雷霆的进攻并不是昨晚比赛的全部，至少对于热火来说并不是。这场并不是热火进攻最糟糕的比赛，但是雷霆打出了非常强势的防守-他们在每一个位置上都有着足够的长度和运动天赋-热火在比赛中没有办法找到稳定得分的机会。在下一次交手的时候，如果乔治和施罗德的组合没有这么火热的进攻，我们会看到有什么不一样的结果吧。

虽然热火在进攻上有一些麻烦，但是奥利尼克在比赛中12投8中得到了全队最高的21分，3分球6投4中，本场比赛最让热火鼓舞的可能就是他的外线3分球。

2: 在缺少了奥拉迪波后印第安纳步行者有什么变化？

首先我们祝愿奥拉迪波能够早日康复。当他出于职业生涯上升阶段遭遇到这种伤病真的非常让人心痛。

步行者输掉了在奥拉迪波受伤后的全部4场比赛，比分接近的输给孟菲斯和奥兰多，两位数比分输给奇才和勇士。他们在埃文斯同样受伤后更是雪上加霜，这对于一个非常需要奥拉迪波来制造得分机会的球队同时损失了另外一名重要的得分球员。 他们的防守在过去几场比赛也有所下滑，作为曾经是联盟第一的防守队伍，他们会想办法解决掉这些问题。周六的比赛，他们的进攻需要很大程度依赖于特纳和萨博尼斯的发挥，不论是外线中距离投篮还是利用挡拆后的内线进攻。

科利森在比赛中继续给特纳送出传球，奥拉迪波受伤后他的得分和助攻数也有了一些提升。

3: 热火应该怎么样找回他们的投篮感觉呢？

步行者和雷霆的防守有很多相似的地方，他们的首发和板凳上都有着出色的防守球员-虽然缺少了奥拉迪波的快速反应来完成抢断。像雄鹿，凯尔特人和灰熊一样，他们都会注重保护油漆区，并利用包夹和补防来限制对手的3分球。上面三支队伍都是允许对手投出高质量3分球的队伍，而步行者不会给对手太多底角三分的机会。热火应该能够在周六晚上的比赛中找到3分出手的机会，如果步行者在本场比赛出现进攻麻烦，热火不需要一场非常高效率的投射比赛来赢球，只需要打出他们的平均水平就可以了，热火在最近比赛中进攻出现了一些问题，很多场比赛热火不是投篮特别准就是特别糟糕。

比赛记录：

热火现在24胜26负，步行者现在32胜19负。

理查德森场均17.4分，1.1抢断。

奥拉迪波不会出场，博格丹诺维奇现在场均16.1分。

效率 (排名):