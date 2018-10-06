热火 114－奇才 121 比赛回顾

迈阿密热火在周五晚上以121-114惜败于华盛顿奇才。贾斯蒂斯·温斯洛和梅腾得到了全队最高的17分。本场比赛是由迈阿密癌症研究所巴普蒂斯医疗特约。

1. 全能的温斯洛

温斯洛在用一个精彩的2+1得分开始本场比赛后就再也没有停下脚步。这名22岁的球员继续保持足够的侵略性，并努力的去冲击篮筐。

需要什么证明吗？

温斯洛得到了全队最高的8次罚球机会，他成功7次罚中。

让我们看看这个完美的例子把，他在一次进攻中成功的吸收了于米阿姆的身体接触，并打进2+1.

这个给邓肯·罗宾逊的传球也并不差。

在防守端，温斯洛一如既往的保持着他的防守质量，他让波特，比尔以及沃尔在几次进攻中陷入麻烦。

除了7投4中得到了17分外，温斯洛还得到了4个篮板，1个助攻和1个抢断。

2. 麦克格鲁德再次发挥

这个时候你还会怎么样去评论麦克格鲁德呢？

在整个季前赛期间，麦克格鲁德作为一个出色的控球手给大家留下了深刻的印象。不仅仅是在内线完成抛投，同时他还完成了不少3分球。

让我们一起回顾下他在第二节完成的这个空中拉杆反手上篮吧。

当然还有这个第二节结束前的进攻篮板。

你一定会爱上他的.

在防守端，这名27岁的球员也出色的完成了对比尔和沃尔的防守。

麦克格鲁德本场比赛10投5中得到了15分，5个篮板，3个助攻和1个抢断。

3. 韦德在第一节的爆发

没有几个球员能够像韦德一样能迅速进入状态的了。

第一节韦德在最后4分钟内连续得到了10分，其中包括了这个面对杰森·史密斯的假动作上篮。

韦德在15分钟出场里8投4中得到了10分和1个抢断。

其他要点:

-德拉季奇继续稳定送出了5个助攻，其中包括第一节与白边合作的空中接力。

德拉季奇本场比赛8投4中得到了9分，5个助攻，2个抢断和10的正负值。

-即使白边本场比赛没有送出两双，但是他在攻防两端依旧犀利。

本场比赛他最佳的防守回合可能是在第二节，他封盖了沃尔的跳投后，帮助德拉季奇快攻打进2分。

白边7投4中得到了10分，9个篮板和2个盖帽。

-梅腾充分利用了有限的出场时间，投进3分球以及在内线保持足够强硬。

一个完美的例子要归功于第四节韦伯在完成一个脚踝粉碎式的精彩过人。

除了9投5中得到了17分外，梅腾还有7个篮板，2个助攻和10的正负值。

韦伯得到了全队最高的6个助攻，6个抢断，5投3中得到了10分。

比赛记录:

-泰勒约翰逊，艾灵顿，理查德森，阿德巴约，詹姆斯约翰逊，德里克琼斯，马库斯李没有出场，维特斯没有随队出行。

下一场比赛:

-迈阿密热火将会在下周一举行他们第一场季前赛比赛。他们将主场迎着魔术。 你可以从这里购买球票.