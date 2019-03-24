热火113-奇才108

迈阿密热火在周六晚上113-108击败华盛顿奇才。韦德得到了热火最高的20分，另外还有5名球员得分上双。

1. 韦德的第四节

在这样一场关键的季后赛冲刺赛中，韦德在关键时刻保持专注力并帮助球队赢下比赛。

除了第四节7投5中得到了11分外，韦德还完成了一记关键的抢断。

除了16投9中得到了全队最高的20分外，韦德还有9个篮板和5个助攻。

2. 阿德巴约刷新职业生涯最高记录

虽然阿德巴约在比赛中能够持续找到得分的方式，但是他最大的影响是为队友送出助攻。

这名21岁的球员本场得到了职业生涯最高的8个助攻，其中包括这个给詹姆斯·约翰逊的不看人传球。

这真是一个中锋的能力吗？

阿德巴约在之后还完成了一个帮助热火反超比分的进球。

这名肯塔基的球员11投6中得到了16分，全队最高的11个篮板，全队最高的4个盖帽和之前提到的8个助攻。

3. 维特斯保持外线火热手感

维特斯继续用他外线的投篮能力帮助热火得分，其中包括这个第三节的关键3分球。

维特斯本场比赛13投7中得到了19分，3个篮板，3个助攻和15的正负值。

其他要点:

-斯帅在比赛还有16.8秒的这个精妙战术让奥利尼克完成轻松扣篮得分。

奥利尼克本场9投6中得到了14分，7个篮板，5个助攻，3个盖帽，2个抢断和全队最高的19的正负值。

比赛记录：

-温斯洛，梅腾，库克都没有被激活。

-麦克格鲁德虽然被激活但是没有出场。

下一场比赛：

-迈阿密热火现在将会回到主场，他们将会在周二晚上7点30分主场迎战奥兰多魔术。您可以从这里购买球票.