热火100-104不敌马刺

迈阿密热火在周日晚上100-104不敌圣安东尼奥马刺。白边得到热火最高的20分13板。

1. 统治级的白边

白边在本场比赛很快的进入状态，一开头就用这样的一个欧洲步打开第一节。

…但是真正的展现是在第三节

怎么样呢?

这个大个子在这段时间得到了9分，其中包括了一个底角的3分球还有一个补篮：

我们可以看到他在本场比赛中的努力。

当然，白边在防守端保持他的威慑，同时也很好的与队友打出挡拆配合。

简单的说，这名7尺的大个子已经为常规赛做好准备了。

除了本场10投8中得到了20分13个篮板外，他还贡献了2个抢断2个盖帽。

2. 韦德的上半场

很明显，韦德依然还是韦德，他还有保留不少自己的独门秘籍。

他的能力在第二节得到了完全的展现，来看看他给奥利尼克送出的这个精彩的不看人传球吧。

…同时他面对雅可布完成一个高难度2+1.

韦德一共得到了10分，4个助攻和1个盖帽。

3. 永不放弃的麦克格鲁德

如果说麦克格鲁德的努力在这支队中只能排第二，那不知道谁敢说第一了。

在迈阿密热火第四节落后对手两位数比分，这名27岁的球员帮助热火成功咬住比分。

这个面对尼克·约翰逊的抛投让人印象深刻。

迈克格鲁德得到了15分和全队最高的7的正负值。

比赛记录：

-阿德巴约（右侧肩膀酸痛），艾灵顿（左脚踝酸痛），詹姆斯·约翰逊（运动疘手术），理查德森（左侧大腿拉伤），维特斯（脚踝手术）休战

维特斯没有随队出行

下一场比赛:

-迈阿密热火将会前往夏洛特，他们将在周二晚上7点客场挑战黄蜂。他们将会在周五挑战华盛顿奇才，之后他们会回到美航球馆准备第一场主场季前赛与魔术的比赛。 您可以从这里购买球票.