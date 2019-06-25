迈阿密热火宣布2019-20季前赛日程表
Issac Baldizon
迈阿密，佛罗里达 – 迈阿密热火今天正式宣布他们2019-20赛季季前赛赛程，他们将会有3场主场比赛在美航球馆举行。迈阿密热火他们将在10月8日晚上7点30分主场迎战圣安东尼奥马刺，热火将在10月14日晚上7点30分主场迎战老鹰，10月18日晚上8点迎战火箭。
他们在10月8日周二晚上7点30分结束与马刺的比赛后，10月9日晚上7:30分背靠背客场挑战夏洛特黄蜂。他们将会回归迈阿密在10月14日主场迎战老鹰，之后将在17日晚上7点客场挑战奥兰多，18日晚上8点主场迎战火箭。
球票将于明早10点正式开始发售，你可以登陆HEAT.com或者是Tickemaster.com购买球票。票价低至10刀起。
迈阿密热火主场比赛仅仅接受移动端球票。热火球迷可以通过热火官方APP或者是Ticketmaster.com或者是Ticketmaster APP进入美航球馆。热火官方APP将会是让球迷增强用户体验的首选。更多信息请登陆HEAT.app
完整的官方季前赛日历将会在晚些时间公布。
季前赛的时间表如下：
|日期
|对手
|地点
|时间 (ET)
|10/8
|vs. 马刺
|AmericanAirlines Arena
|7:30 PM
|10/9
|at 黄蜂
|Spectrum Center
|7:30 PM
|10/14
|vs. 老鹰
|AmericanAirlines Arena
|7:30 PM
|10/17
|at 魔术
|Amway Center
|7:00 PM
|10/18
|vs. 火箭
|AmericanAirlines Arena
|8:00 PM
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