迈阿密热火宣布2019-20季前赛日程表

迈阿密，佛罗里达 – 迈阿密热火今天正式宣布他们2019-20赛季季前赛赛程，他们将会有3场主场比赛在美航球馆举行。迈阿密热火他们将在10月8日晚上7点30分主场迎战圣安东尼奥马刺，热火将在10月14日晚上7点30分主场迎战老鹰，10月18日晚上8点迎战火箭。

他们在10月8日周二晚上7点30分结束与马刺的比赛后，10月9日晚上7:30分背靠背客场挑战夏洛特黄蜂。他们将会回归迈阿密在10月14日主场迎战老鹰，之后将在17日晚上7点客场挑战奥兰多，18日晚上8点主场迎战火箭。

球票将于明早10点正式开始发售，你可以登陆HEAT.com或者是Tickemaster.com购买球票。票价低至10刀起。

迈阿密热火主场比赛仅仅接受移动端球票。热火球迷可以通过热火官方APP或者是Ticketmaster.com或者是Ticketmaster APP进入美航球馆。热火官方APP将会是让球迷增强用户体验的首选。更多信息请登陆HEAT.app

完整的官方季前赛日历将会在晚些时间公布。

季前赛的时间表如下：

日期 对手 地点 时间 (ET) 10/8 vs. 马刺 AmericanAirlines Arena 7:30 PM 10/9 at 黄蜂 Spectrum Center 7:30 PM 10/14 vs. 老鹰 AmericanAirlines Arena 7:30 PM 10/17 at 魔术 Amway Center 7:00 PM 10/18 vs. 火箭 AmericanAirlines Arena 8:00 PM

# # #