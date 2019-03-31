热火100-尼克斯92

迈阿密热火在周六晚上以100-92击败纽约尼克斯。维特斯得到了热火最高的28分。

1. 白边统治第四节

虽然在前三节进入状态有些缓慢，白边在第四节证明了自己。

这个大个子在第四节6投5中得到了12分！

其中包括了这个他和韦德精彩空接配合：

白边在本场比赛中10投7中得到了17分，全队最高的13个篮板，1个抢断和1个盖帽。

2. 维特斯赛季新高

简单的说，维特斯在面对尼克斯时表现得非常全面。

除了投进了全队最高的6个3分球外，他还在比赛中很好的组织进攻。

一个完美的例子就是他个在第二节的连续助攻。

当然还有这个早些时间的旋转步上篮。

除了得到了本赛季最高的28分，维特斯还有6个助攻，3个篮板，2个抢断和1个盖帽。

3. 韦德的进攻

从他走入比赛的一刻开始，韦德就用他的突破频繁的冲击油漆区。

虽然他在第四节没有像白边一样得到那么多分，但是他在开头就连续得分帮助热火拉开比分。

韦德得到了16分，7个篮板，3个助攻，1个抢断和1个盖帽。

其他要点：

-詹姆斯约翰逊在本场比赛面对科内特完成了一个非常暴力的单手隔扣：

同时他在比赛中也一如既往的努力防守，在热火下半场反超比分中扮演了重要的角色。

约翰逊得到了5分，3个篮板和2个助攻。

比赛记录：

-温斯洛，麦克格鲁德没有被激活。

-理查德森虽然被激活但是没有出场。

下一场比赛：

-热火将在周一晚上客场挑战波士顿凯尔特人。之后他们会在周三晚上再次在主场与凯尔特人交手。你可以从这里购买这场球票.