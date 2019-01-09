掘金103-热火99比赛回顾

迈阿密热火在周二晚上99-103惜败掘金。维特斯得到了热火最高的15分。

1. 第四节的阿德巴约

阿德巴约在进入比赛的时候有些慢，但是他在第四节就迅速找到了感觉。

他是如何做到的呢？

这名21岁的球员在第四节6投5中得到了11分，其中还包括了这个跟韦德的空接反手扣篮。

阿德巴约在防守约基奇时也表现的非常出色。

他的这个防守回合迫使蒙特·莫里斯出现了失误。

很可惜热火最终惜败。

阿德巴约本场比赛最终7投6中得到了13分，4个篮板和1个助攻。

2. 维特斯的赛季主场首秀

当热火在上半场需要活力的时候，维特斯证明自己就是球队需要的那股活力。

在这段时间里他迅速的完成给队友的妙传，看看这两个表演吧。

他在这节5投4中得到了9分3个助攻，他还没有停下来呢。

随着比赛的进行，维特斯在比赛中继续找到远距离得分的感觉，其中包括了这个第四节扳平比分的关键3分球。

本场比赛他10投6中得到了15分，4个助攻，1个篮板和1个抢断。

3. 白边的第三节

即使白边在比赛开始后迅速找到感觉，但是他最佳表现来自于第三节的攻防两端表现。他在这段时间内完成了两次封盖，其中包括了这个给普朗利的封盖。

白边本场比赛10投5中得到了12分，11个篮板和全队最高的3个盖帽。

比赛记录：

-德拉季奇，梅腾，邓肯现在没有被激活。

下一场比赛：

-热火将在周四晚上7点主场迎战波士顿凯尔特人。你可以从这里购买球票.