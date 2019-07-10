夏季联赛：热火96-魔术92

迈阿密热火在周二下午以96-92击败奥兰多魔术。泰勒·希罗得到了热火最高的25分。

1. 希罗疯狂第二节

虽然希罗在比赛一开头就能够完成这个非常精彩的全场进攻。

…他第二节的超强进攻能力是真正让奥兰多对他提高重视的原因。

希罗第二节6投5中得到了15分，其中包括了篮下得分和外线跳投。

看看他外线的3分出手速度吧：

他还在比赛中完成了这样一个精彩的助攻：

随着比赛的进攻，希罗继续让防守队友捉摸不定，在比赛最后时刻他又连续完成4个关键的罚球帮助热火赢下比赛！

除了15投7中得到了全队最高的25分，10罚9中的罚球，这名前肯塔基球员还得到了7个篮板，5个助攻，1个抢断。

2. 努尔再一次证明自己的实力

努尔是一名真正的控球手。

努尔在第四节有一段时间连续得到9分！其中包括了这个高难度跳投：

这个篮筐下的得分可能是他本场比赛最让人印象深刻的进球：

简单的说，这名23岁的球员继续在关键时刻保持高水准的发挥，并不会因为外界原因而收到影响。

努尔本场比赛16投8中得到了19分，8个助攻，5个篮板，1个抢断和7的正负值。

3. 罗宾逊保持全面发挥

开场邓肯·罗宾逊进入状态可能有些慢，但是在第三节他改写了剧本并在这段时间得到了9分。

除了进攻以外，罗宾逊在比赛中还完成了一些非常精彩的传球，让我们看看他第四节的这个快攻吧：

罗宾逊本场得到了14分，3个篮板，3个助攻。

其他要点：

-延特·梅腾在比赛开头得到了热火开头7分，这名22岁的球员12投6中得到了14分，全队最高的13个篮板，2个助攻，1个盖帽和全队最高的14的正负值。

比赛记录:

-奥卡帕拉没有出场。

-赢下这场比赛后，热火现在3胜0负，有可能可以进入最终的八分之一决赛。

下一场比赛:

-热火将在周三晚上7点面对明尼苏达森林狼。