热火106-湖人79

迈阿密热火在周一晚上106-79顺利击败洛杉矶湖人，泰勒·希罗得到了热火最高的18分。

1. 希罗的火热状态

希罗被称之为“Bucket”是有原因的。

在他职业生涯的第一场比赛中，这名前肯塔基球员就完成了5记3分球，同时在这些远距离出手时没有表现出丝毫犹豫。

还需要证明吗？

来看看他在上半场结束前的背靠背3分球吧：

那个出手真的相当流畅，我们也别忘了他在第四节的这个远距离投篮。

这就是射程！

除了在比赛中完成得分，这名19岁的后卫还能够出色的运球并为队友送出助攻。

除了得到了全场最高的18分外，他还贡献了4次助攻，3个篮板，1个抢断和比赛最高的31的正负值。

2. 罗宾逊将这些混合起来

虽然说邓肯·罗宾逊在比赛中继续用他的3分球给对手制造杀伤外，他同时也展现出一些组织能力。

这个在第二节给莫宁送出的精彩传球。

罗宾逊还完成了这个漂亮的反手上篮。

这名来自密歇根的球员8投5中得到了17分，5个篮板，4个助攻和22的正负值。

3. 莫宁的攻防表现

从比赛开始,莫宁就开始攻防两端同时发力。

这名22岁的球员一开场就投进了前4次投篮，其中包括了这个第三节漂亮的翻身跳投。

防守端，莫宁也能够在外线出色的干扰对手出手，并在内线有些扎实的表现。

这名前乔治城球员5投4中得到了9分，4个篮板，1个盖帽和15的正负值。

比赛记录：

-梅腾和努尔都没有出场。

下一场比赛：

-热火将在周二晚上11点面对国王，NBATV将对本场比赛进行直播。