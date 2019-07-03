夏季联赛：热火89-国王88

迈阿密热火在周二晚上89-88击败国王，肯德里克·努尔得到了全队最高的27分。

1. 努尔的后段爆发

在经历了比赛开始的不顺畅后，努尔在半场过后开始扛起球队进攻的大旗。

他在半场后12投7中得到了20分！

同样他还完成了一些漂亮的内线得分，但是恐怕没有哪个进球可以和他的这个第三节的表现可以比较的了。

我的天呐.

除了20投9中得到了全场最高的27分外，肯德里克还完成了5个篮板，3个助攻，2个抢断和9的正负值。

2. 梅腾持续保持稳定

梅腾从进入本场比赛开始就展现出极强的求胜心。这名前锋在本场比赛中进行了13次罚球，11次罚进。

他在第三节的一段高潮中连得6分，最精彩的就是第四节的这个回合。

他足够具有侵略性吧。

梅腾本场得到了21分，9个篮板，1个助攻，1个抢断，1个盖帽，全队最高19的正负值。

3. 席尔瓦的关键表现

克里斯·席尔瓦在本次比赛的第四节完成了很多非常关键的表现，并最终帮助热火锁定胜局。

席尔瓦6投3中得到了12分，6个篮板，2个盖帽，1个助攻和7的正负值。

其他要点：

-亚历山多持续展示出出色的内线防守能力。

这名22岁的田纳西球员在第二节又完成了这样一个漂亮的扣篮。

亚历山多5投3中得到6分，6个篮板和1个盖帽。

比赛记录：

-泰勒·希罗缺阵。

-库克因为脑震荡在第一节离开比赛没有回归。

下一场比赛：

-热火将在周三下午3点面对金州勇士。你可以从NBATV收看本场比赛。