热火将在3月3日举办家庭节

迈阿密

– 迈阿密热火将在3月3日举办第22届热火家庭节，本次活动是由嘉年华特约的一次支持南佛罗里达慈善事业和热火慈善基金会的活动。本次活动时间是从中午12点到下午3点。热火慈善基金会目标是在本次活动超过一千一百万的目标。

“磁带”将会是本场活动的主题，活动将会通过和当地DJ明星的互动串通音乐发展历史和精神。本次活动将会是一次全家性的活动，球迷不论年龄都将会有机会和他们最喜爱的热火球员交流。访客可以品尝到来自南佛罗里达超过45家最顶级的餐厅提供的美食。除了有机会和热火球员和教练组交流外，粉丝们也可以与DJ Irie，热火拉拉队，热火吉祥物伯尼君，热火主持人Dale，热火之声麦克，热火黄金拉拉队见面，同时还会有小型拍卖会和更多精彩内容。

迈阿密戴德县动物服务机构以及热火慈善基金会将会给动物爱好者一个领养可爱的猫猫，狗狗的机会。领养者可以将这只可爱，健康的新家庭成员永远带回家哦。

活动的套票价格是$1000,这包括5张门票以及1张停车卡。今年购买家庭节和热火夏季训练营套票的球迷可以再省下$120，这将包括了5张门票，1张停车票和1周的热火夏季训练营。购买家庭节票，您可以登录热火app或者是拨打786-777-4420以及登陆 HEATFamilyFestival.com.

如果你还没有预定，您可以发邮件给csigler@heat.com. 名额有限，快来预订吧。