迈阿密热火113：122夏洛特黄蜂

迈阿密热火在周二晚上122-113输给夏洛特黄蜂。凯利·奥利尼克得到了热火最高的18分。本场比赛是由巴普蒂斯医疗，迈阿密癌症研究所特约的。

1. 又是大白边

在继面对马刺打出惊人表现后，白边在两天晚上与黄蜂的比赛中再次发挥出色。

不论是建立起高强度的挡拆还是内线的单打又或者是贡献这样的精彩传球。

…白边持续打出他这样的精彩表现。

对了不要忘记了他和麦克格鲁德的这个空接扣篮配合。

在防守端，这名7尺大个子再次表现抢眼，他贡献了2次盖帽，其中包括了这个面对法兰克·卡明斯基的大火锅。

这还不是全部呢。

白边在外线防守佐勒一样出色，他成功的完成了一次对马利克·芒可的抢断。

是的，对于这个大个子来说这是一个非常美妙的夜晚。

当这一切都结束的时候，白边7投5中得到了14分，15个篮板，1个抢断和之前提到的2个盖帽。

2. 奥利尼克找到外线准心

在上场比赛替补出场后，这场比赛奥利尼克作为首发迅速进入状态。

这名27岁的球员出色的利用外线与白边的配合。

本场他最精彩的表现可能是这个抢断了马文·威廉姆斯后紧接着投进一记3分球了。

丝绸般顺滑.

除了本场比赛他10投5中，外线4投3中得到了18分外，他还贡献了4个篮板，2个抢断和1个助攻。

3. 麦克格鲁德保持抢眼表现

虽然麦克格鲁德在本场比赛中投进了一些3分球，但是他更多的是展示出他提升的带球突破能力。

如果之前他和白边的空接组合还不足以说明这点的话，那么让我们看看他和白边的另外一个挡拆配合。

同时麦克格鲁德在防守端保持了足够的强度，他出色的放手了兰博，巴图姆和沃克。

这个对佐勒的封盖非常酷。

本场比赛麦克格鲁德得到了12分，3个篮板，2个助攻，1个抢断和9的正负值，以及上面提到的一个盖帽。

其他要点:

-德里克·琼斯展示了他惊人的弹跳能力，在比赛刚刚开始就完成了一次全场的空接扣篮。

…他在第二节跌落地板后被迫离开本场比赛。他被诊断为右侧肩膀挫伤，x光结果显示阴性。

德里克·琼斯本场比赛2投2中得到了4分。

比赛记录：

-阿德巴约，艾灵顿，詹姆斯约翰逊，理查德森没有参加比赛。维特斯没有随队出行。

下一场比赛:

-迈阿密热火将会回到迈阿密为周五与奇才的比赛作准备。周五的比赛将于晚上7点开始。热火的首个主场比赛将于周一主场迎战魔术。 您可以从这里购买球票.