热火团队宣布行政职位变动

迈阿密，10月1日 – 迈阿密热火团队宣布他们将重新组建两个关键的行政职位。金·斯通，前执行副总裁和美航球馆总经理，现在将会负责团队的营销和服务部门。金·斯通的职位将会是商业发展执行副总裁。杰利·戴蒙德前热火商业部副总裁将会成为美航球馆新的总经理。

作为商业运营高级副总裁，斯通作为23年的球队老员工，不仅仅监管销售和服务，同时她将会管理组织的智能商务和电子创新。戴蒙德的新职位将会管理美航球馆的运营，管理和活动预定。

“金和杰利都是优秀的，可信赖的和有丰富经验的领导。”热火团队商业运营总裁埃里克·沃尔沃夫说。 “他们都是从底层干起，热火的老员工。我为他们感到高兴。他们用老方式去赢下了这些机会。”

斯通作为迈阿密热火的兼职统计人员开始干起。她一步一个脚印走上这些不同的职位。她之前是美航球馆的总经理，在她任职的这12年里，她负责管理这个拿过各种大奖的美航球馆的日常运营工作。她负责了热火连续4次进入总决赛，以及2006，2012，2013，3次总冠军庆祝。在他的领导下，美航球馆成为了全nba最让球迷满意的球馆之一。她在2013年获得过最有影响力女性奖，2016年“Game Changer”, 2017 "场馆最重要人物" 和2009 "最具影响力女性（商业体育报）。在2014年，北卡教堂山大学的新闻部将她评选为名人堂成员。2018年，她也被评选为女性在体育与活动中的“年度最佳女性”。

戴蒙德在1999年加入热火时是球队信息专员，在2000年被升职为活动人员管理经理，这也是负责合作组织热火比赛，球队演唱会和家庭活动。戴蒙德在2001-2004年任职为活动管理人员，2006年被升职为副总裁和球队助理总经理。2014年他被升职为执行副总裁。在他的领导下，美航球馆球票销售量已经连续在佛罗里达排名第一，美国排名第六，全世界排名第18（根据Pollstar's 2017的报道）。

戴蒙德已经成功吸引了众多超级巨星在美航球馆举行演唱会，其中包括了 Lady Gaga, Bruno Mars, Paul McCartney, Red Hot Chili Peppers, Carlos Vives, Radiohead, Ariana Grande, John Legend, Ed Sheeran, Depeche Mode, Enrique Iglesias, Pitbull, Mumford & Sons, Marc Anthony, Jay-Z, Katy Perry, J Balvin, Hall and Oates, Chris Brown, Ricardo Arjona and Andrea Bocelli,和其他。