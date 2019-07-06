夏季联赛：热火103-中国62

迈阿密热火在周五下午在夏季联赛中以103-62击败中国男篮国家队。泰勒·希罗得到了热火最高的23分。

1. 希罗的第三节

希罗虽然在比赛开头就迅速进入状态，但是他在第三节才真正让人眼花缭乱。

他是怎么做到的？

他在这段时间4投3中得到了12分，其中包括了这个疯狂的远距离干拔3分球。

希罗除了在比赛中完成了一些精彩的传球，这个不看人妙传可能最让人印象深刻：

除了得到了比赛最高的23分，这名前肯塔基的球员还完成了4个助攻和3个抢断。

2. 罗宾逊尽其所能

邓肯·罗宾逊从比赛一开头就迅速的用自己的3分球帮助队友拉开场上空接，并在上半场结束前就取得了大比分领先。

可能本场比赛他最让人印象深刻的表现是这个进球吧：

邓肯·罗宾逊在比赛中9投5中得到了14分，其中包括了8投4中的3分球，3个篮板，2个助攻和1个盖帽。

3. 表现全面的努尔

肯德里克·努尔在比赛开始后得到了热火前15分中的8分，从这以后他就再也没有停下来，之后努尔继续突破为队友制造得分机会。

他在第二节结束前面对赵睿的上篮完成了这样一个让人乍舌的封盖。

太精彩了.

努尔在比赛中9投5中得到了15分，6投3中的3分球，6个篮板，4个助攻，3个抢断和之前提到的一个盖帽。

其他要点：

-尼克·梅奥在比赛开头完成了前6次得分，之后在第三节末段连续得到了7分。

这样的扣篮对他来说太轻松了。

梅奥10投8中得到了20分，3个篮板，3个助攻，2个抢断。

-克里斯·席尔瓦完成了本场最精彩的一个封盖，这也让马丁在快攻中迅速得分。

马丁得到了12分，3个助攻，2个篮板，1个抢断。席尔瓦得到了4分，10个篮板，2个助攻，1个抢断和之前提到的一个盖帽。

比赛记录：

-库克没有出场。

下一场比赛：

-热火将在周日晚上8点面对犹他爵士。NBATV将对本场比赛进行直播。