迈阿密热火公布夏季联赛信息
Photo Credit: David Dow
迈阿密，6月26日 –迈阿密热火今天宣布他们将会参加在萨克拉门托的California Classic和在拉斯维加斯的夏季联赛。热火现任球员邓肯·罗宾逊，延特·梅腾，肯德里克·努尔以及热火在2019年的首轮新秀泰勒·希罗将会参加。热火的视频剪辑师及球员发展教练埃里克·格拉斯将会作为这支夏季联赛的主教练率队出行。
训练将于6月28日周五在萨克拉门托开始，并将会持续到6月30日。迈阿密热火将在7月1日正式开始夏季联赛，他们将会在3天内举行3场比赛，之后7月5日开始在拉斯维加斯的比赛。球队将会在进入淘汰赛前将进行4场比赛，最后冠军将在7月15日决出。
迈阿密热火夏季联赛球员名单
|号码.
|名字
|位置
|身高
|体重
|出生
|大学
|职业年龄
|74
|Kyle Alexander
|F
|6-11
|220
|10/21/96
|Tennessee/Canada
|R
|54
|Charles Cooke
|G
|6-5
|195
|07/01/94
|Dayton/USA
|1
|68
|Ibrahima Faye
|C
|6-9
|225
|01/10/97
|Senegal
|R
|14
|Tyler Herro
|G
|6-6
|195
|01/20/00
|Kentucky/USA
|R
|57
|Jeremiah Martin
|G
|6-3
|185
|06/19/96
|Memphis/USA
|R
|00
|Yante Maten
|F
|6-8
|240
|08/14/96
|Georgia/USA
|1
|70
|Nick Mayo
|F
|6-8
|235
|08/18/97
|Eastern Kentucky/USA
|R
|71
|Trey Mourning
|F
|6-9
|220
|08/21/96
|Georgetown/USA
|R
|25
|Kendrick Nunn
|G
|6-3
|195
|08/03/95
|Oakland/USA
|R
|55
|Duncan Robinson
|F
|6-8
|210
|04/22/94
|Michigan/USA
|1
|73
|Chris Silva
|F
|6-9
|225
|09/19/96
|South Carolina/Gabon
|R
|53
|Nick Weiler-Babb
|G
|6-5
|205
|12/12/95
|Iowa State/USA
|R
*球员名单可能会有变化
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