迈阿密热火公布夏季联赛信息

迈阿密，6月26日 –迈阿密热火今天宣布他们将会参加在萨克拉门托的California Classic和在拉斯维加斯的夏季联赛。热火现任球员邓肯·罗宾逊，延特·梅腾，肯德里克·努尔以及热火在2019年的首轮新秀泰勒·希罗将会参加。热火的视频剪辑师及球员发展教练埃里克·格拉斯将会作为这支夏季联赛的主教练率队出行。

训练将于6月28日周五在萨克拉门托开始，并将会持续到6月30日。迈阿密热火将在7月1日正式开始夏季联赛，他们将会在3天内举行3场比赛，之后7月5日开始在拉斯维加斯的比赛。球队将会在进入淘汰赛前将进行4场比赛，最后冠军将在7月15日决出。

迈阿密热火夏季联赛球员名单

号码. 名字 位置 身高 体重 出生 大学 职业年龄 74 Kyle Alexander F 6-11 220 10/21/96 Tennessee/Canada R 54 Charles Cooke G 6-5 195 07/01/94 Dayton/USA 1 68 Ibrahima Faye C 6-9 225 01/10/97 Senegal R 14 Tyler Herro G 6-6 195 01/20/00 Kentucky/USA R 57 Jeremiah Martin G 6-3 185 06/19/96 Memphis/USA R 00 Yante Maten F 6-8 240 08/14/96 Georgia/USA 1 70 Nick Mayo F 6-8 235 08/18/97 Eastern Kentucky/USA R 71 Trey Mourning F 6-9 220 08/21/96 Georgetown/USA R 25 Kendrick Nunn G 6-3 195 08/03/95 Oakland/USA R 55 Duncan Robinson F 6-8 210 04/22/94 Michigan/USA 1 73 Chris Silva F 6-9 225 09/19/96 South Carolina/Gabon R 53 Nick Weiler-Babb G 6-5 205 12/12/95 Iowa State/USA R

*球员名单可能会有变化