热火得到了莱恩·安德森

迈阿密，2月6日--迈阿密热火今天宣布他们通过交易维恩·艾灵顿和泰勒·约翰逊得到了菲尼克斯太阳的莱恩·安德森。

安德森，11年的老将，职业生涯出场637次（289次首发出场），场均得到12.5分，5.3个篮板，场均出场26.2分钟，42.2%的投篮命中率，38%的3分球命中率，85.4%的罚球命中率。本赛季之前，安德森已经连续4个赛季至少投进了100个3分球，在他10个赛季中有7个赛季都有超过100个三分球。他职业生涯一共投进了1，322个3分球，这也是6尺10以上身高，NBA历史3分球命中数第三名，仅次于诺维斯基（1，935）和刘易斯（1，787）

艾灵顿，在2015年7月10日与迈阿密热火签约，在164场比赛中出场，27场比赛首发，场均得到10.5分，2.4个篮板，24.8分钟场均出场时间，40.7%的投篮命中率，38.4%的3分球投篮命中率，86.1%的罚球命中率。这名10年老将在617场比赛中出场，139场比赛首发，场均8分，2.2个篮板，1.1个助攻，场均21分钟出场时间里，41%的投篮命中率，38%的投篮命中率，85.2%的罚球命中率。

约翰逊，他职业生涯前五个赛季都在热火效力，在2014年8月7日与迈阿密热火签约，在257场比赛中出场，56场比赛中首发，场均得到11分，3.3个篮板，2.5个助攻，在26.5分钟场均出场时间里能够得到43.7%的投篮命中率，36.7%的3分球命中率，76.5%的罚球命中率。本赛季他出场44场（10场首发），场均10.8分，2.8个篮板，2.5个助攻和25.5分钟场均出场时间，42.6%的投篮命中率。