五件事让你了解泰勒·希罗

好吧，迈阿密热火在2019年选秀大会中用13号签选中泰勒·希罗。下面有5件你想要了解的事。

1. 当希罗表现出色，肯塔基表现的非常不错。

希罗场均14分，4.5个篮板，2.5个助攻，以及全队最高的32.6分钟出场时间。

15是一个奇妙的数字，这名前野猫球员在得到至少15分时，战绩是19胜0负。

这真的太疯狂了。

2. 他在大学的时候也得到了不少的奖项

尽管只在大学篮球中仅仅出场一年，希罗得到了2018-19赛季AP的SEC赛区最佳新人奖，新秀最佳阵容。

3. 他很能跑

当你在看希罗的视频的时候就会发现他非常擅长与快攻，在过去的一个赛季中，他在每个全场进攻回合中可以得到了1.3分，这也是排名全联盟第87。

4. 他可以从任何地方得分

除了有着一手稳定的3分球外，希罗可以在篮筐附近完成得分，同时出色的完成哪些罚球。这名6尺6的球员在油漆区内命中率达到58.8%，罚球命中率93.5%，这在大学里都是非常出色的。

“我认为我可以打好挡拆进攻，我比大家想的更加能创造机会，因为进攻上说我认为我是一名全面的球员，我已经有了很大的提升，现在仍然在变得更好。“希罗在被选中后的新闻发布会中说。”我不仅仅是一个射手。“

5. 他来自绿地，威斯康星

这名来自威斯康星的球员在Whitnall High Schoo得到了超过2000分。

“绿地是一个乡村，这与纽约或者新泽西有很大的区别。每年都有不同的球员从不同的地方被选中，但是从来没有一个来自我们那片地方。我对能够得到这些机会感到非常幸运。”