德怀恩·韦德荣获2018-19赛季魔术师约翰逊奖

迈阿密，6月10日 – 职业篮球作家联盟今天宣布德怀恩·韦德荣获2018-19赛季魔术师约翰逊奖。这个奖项是用于见证在NBA球场上表现出色同时场下积极与媒体和球迷合作互动球员的奖项。这是韦德职业生涯中首次收获此奖，他也是迈阿密热火球队上历史第二位获得此奖的球员，肖恩·巴蒂尔在2012-13赛季获得此奖。韦德从包括比尔，戈贝尔，德雷蒙德·格林，武切维奇的最后5人名单中脱颖而出。

韦德，热火3次NBA总冠军，在948场常规赛比赛中出场（847次首发），场均贡献22.7分，5.6个助攻，4.7个篮板，1.57个抢断，场均出场34.7分钟，投篮命中率48.3%。这位13次全明星球员总得分数（21556），助攻（5310），抢断（1492），投篮命中数（7842），罚球命中数（7842），两位数得分数（888），比赛出场数，首发时间数，出场时间（32912）均列球队历史第一，场均得分数（历史第二），盖帽数（历史第二，812），防守篮板数（历史第二，3326），总篮板数（历史第四，4482），3分球命中数（历史第五，481），进攻篮板数（历史第五，1156），两双数（历史第五，126），投篮命中率（历史第八）。