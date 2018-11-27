切特·卡莫若入选印第安纳篮球名人堂

迈阿密，11月27日 – 印第安纳步行者篮球名人堂宣布热火高级篮球顾问切特·卡莫若将会在2019年3月20日正式入选2019年印第安纳篮球名人堂。这个名人堂也凸显了他在印第安纳篮球上做出的杰出贡献，其中包括了高中州立篮球冠军，印第安纳全明星，入选全美国赛以及国际赛事上的杰出成就。

本赛季是卡莫若在热火的23个赛季，他已经有着30年在大学，NBA或者国际篮球的执教或者是篮球管理经验。他在1992-94赛季是湖人的助理教练，他曾经是德国职业联赛Braunschweig的主教练。同时他在大学有着27年的执教经验，战绩是542胜256负。他执教Grace大学10个赛季，Westmont大学17个赛季。Westmont大学特别将他们在Murchison的场地命名为卡莫若球场。同时作为Grace大学的球员，他在大学生涯中得到了2504分，1070个篮板。

第58届印第安纳篮球名人堂颁奖典礼将于2019年3月20日举行。其中包括了在当天下午在印第安纳篮球名人堂博物馆的接待，以及晚上的正式仪式。你可以拨打765-529-1891, 或者从www.hoopshall.com预约。更多问题可以发邮件给印第安纳篮球名人堂管理经理Julie Lacy (julie@hoopshall.com) 或者执行主管Chris May (chris@hoopshall.com).