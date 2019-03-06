迈阿密热火与夏洛特黄蜂比赛前瞻

迈阿密热火将在周三晚上客场挑战夏洛特黄蜂，比赛将于晚上7点开始，福克斯体育将对本场比赛进行直播。

1: 迈阿密热火是如何终于战胜亚特兰大老鹰的？

你可以把这场比赛的功劳都给到闪电侠韦德身上。热火在这场比赛也有不少其他的亮点，例如理查德森，温斯洛，阿德巴约和小琼斯本场比赛37投22中。斯帅在赛后也说了“你可以看到温斯洛已经逐渐表现出一种关键时刻的领袖气质，你也看到理查德森的表现，你可以看到他们的动作，感受到他们场上的努力。我真的非常喜欢看到他们的成长，特别是和以前表现对比。”

在老鹰全场保持高速进攻投进17个3分球并在前三节一直和热火旗鼓相当的。热火本赛季一直在这种比分接近的比赛中很难把握住最后的机会，有时候如果你想要保持稳定性，你就需要将球交到球队最有天赋的球员身上，而韦德可能依旧是这支球队中最具天赋的球员，韦德不得不完成2次高难度中距离跳投，热火在比赛末段不断的利用其他球员的挡拆配合韦德完成得分，韦德第四节10投6中得到了14分。总的来说这是一场非常精彩的比赛，最后凭借韦德末节的出色的发挥拿下了比赛，这也是本周他第二次一己之力帮助热火赢下比赛。

2: 黄蜂本赛季表现如何？

热火在前两次和黄蜂的交手中都输掉了比赛，这两场比赛都是在10月份。第一场在热火主场的交手，这也是典型的两队经历，两支球队有一支取得大比分领先（黄蜂领先26分），最终另一支球队将比分缩小，最终这是一场比分接近的比赛。沃克在比赛中简直是防守球员的噩梦，他一人得到了39分，韦德得到了21分，黄蜂利用沃克在最后时刻篮下的造犯规最终赢下了比赛，黄蜂在本赛季比分接近的比赛战绩也仅仅是8胜18负，这也和尼克斯一样位列比赛最后5分钟两队相差5分内胜率最低的球队。

第二场比赛是一场夏洛特的表演，虽然沃克在比赛中没有特别耀眼的表现（19分，8助攻，14投6中）。黄蜂的板凳在比赛中起到了巨大的作用，芒克10投7中得到了20分，托尼帕克依旧是那个无可阻挡的法国跑车，25分钟内砍下24分，以及全队最高的19的正负值。在第二场比赛中黄蜂的板凳非常关键，那么问题就来了，本场比赛谁会是他们的板凳呢？帕克现在是黄蜂的主要替补，芒克，麦克·基德吉尔克斯，赫南戈麦斯都缺席了不少比赛，兰博是上一场的首发后卫，本场他应该会出现在替补席上，而布里奇现在加入了首发阵容。本场比赛两队都会有着完成不一样的阵容。

3: 这场周三晚上的比赛有什么特殊的意义吗？

可能本赛季到现在为止，热火都没有这么关键的比赛。热火和黄蜂现在并列东部第八，但是热火因为输掉了两队前两次交手，现在排在黄蜂身后。热火本赛季还有4场和分区内对手的比赛，如果热火输掉了本场比赛，他们将不会有机会有排位优势，就像之前和活塞，篮网的比赛一样，这可以说是一场顶两场的比赛，但是不论输赢，没有什么可以在周三晚上的比赛中确定的，但是这绝对是接下来赛程中最关键的比赛之一。

长话短说，这是一场异常关键的比赛。幸运的是，热火之前经历过不少次这样的比赛。

比赛记录：

热火输掉了前两次和黄蜂的交手。

热火和黄蜂现在都是29胜34负，因为两队交手战绩，黄蜂暂时排在热火前面。

温斯洛在过去4场比赛中场均15.5分，5.5个篮板，5.5个助攻。

沃克场均25.1分，5.8个助攻，1.3个抢断。

德拉季奇缺席。

效率 (排名):