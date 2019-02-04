迈阿密热火退役克里斯·波什的1号球衣

迈阿密，2月4日–迈阿密热火今天官方宣布他们将在3月26日热火与魔术的比赛中正式退役克里斯·波什的球衣。波什也成为即莫宁，哈达威，奥尼尔后，热火历史上第四名退役球衣的球员。在波什职业生涯13个赛季中，他两次夺得NBA总冠军，11次入选全明星，1次入选第二阵容，一次入选最佳新秀阵容，代表梦之队拿下金牌，九次获得周最佳球员，一次获得月最佳球员，一次获得NBA最佳公益奖，一次获得魔术师约翰逊奖-这也认可了他在球场上的精彩表现以及和媒体公众的出色合作。波什在职业生涯893场常规赛中，881次首发出场，场均19.2分，8.5个篮板，2.0个助攻，1.04个盖帽和35.8分钟的出场时间，投篮命中率49.4%，3分球命中率33.5%，罚球线命中率79.9%。他职业生涯中815次贡献两位数得分，422场得分超过20分，82场得分超过30分，10次得分超过40分。

“很高兴克里斯的一号球衣将会在正式在美航球馆退役，这也是对他球员生涯的精彩表现以及对迈阿密社区所做巨大贡献的认可。” 热火主席帕特·莱利说。"他的名字和球衣将永远悬挂在美航球馆上空。"

迈阿密热火在2010年7月9日通过与猛龙的交易得到了克里斯·波什，他在2014年7月30日与热火正式续约，并帮助热火在2012年，2013年连续两年拿下总冠军。他在热火的赛季里，热火5次提前锁定季后赛名额，其中包括了4次闯入总决赛，4次东部冠军以及5次分区冠军。在热火历史数据库中，波什罚球命中率排名历史第三（80.5%），两位数得分数历史第四（351次），得分数历史第五（6,914），场均得分数历史第5（18.0分），罚球命中数历史第5（1,469）,防守篮板历史第6（2,258）,投篮命中率历史第6（49.6%），投篮命中数历史第6（2，595），首发数历史第6（384次），总篮板数历史第7（2,816）,盖帽数历史第7（332），出场时间数历史第10（13,121）,两双数历史第11（82），进攻篮板数历史第11（558），出场数历史第11（384场），抢断数历史第11（333），3分球命中数历史第18（255个），助攻数历史第20（680）。另外在迈阿密历史上的季后赛领先者中，他的得分数排名历史第3（1,163），投篮命中率排名历史第3（437），进攻篮板排名历史第3（145），两双数排名历史第3（18）和双位数得分数排名历史3（61），首发数排名历史第4（74），罚球排名历史第4（237），防守篮板排名历史第4（421），篮板排名历史第4（566），抢断排名历史第4（71），盖帽排名历史第4（89）和20分得分数排名历史第4（17），出场分钟数排名历史第5（2,710），出场次数排名历史第7（78次）和扣篮数排名历史第8（54次）助攻数排名历史第8（86次）。