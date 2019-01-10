迈阿密热火与波士顿凯尔特人比赛前瞻

迈阿密热火将在周四晚上与波士顿凯尔特人交手。比赛将于晚上7点开始,TNT将对本场比赛进行直播。你可以收听790电台了解比赛最新消息。

1: 热火在输给掘金的比赛中，什么是让你觉得最有趣的？

这是一场奇怪的比赛，不仅仅是约基奇在比赛中表现的如此出色。大家还记得维特斯在比赛中出场超过20分钟，这也是他本赛季首次出场20分钟以上，他在这些时间里大部分和韦德同时出现在场上，他们两人都有机会在比赛最后拿下比赛。我们不知道他们两人的组合能不能在接下来的比赛中继续保持稳定和高效，当韦德在比赛中组织进攻时，维特斯会成为底角的射手等待着传球，同时维特斯也能够继续轻松的越过对面的防守球员。总的来说看到一名在缺席了如此长时间的球员重新回到场上，并在场上展现出他的运动天赋真的是让大家信心剧增。

同时我们也不会忘记阿德巴约第四节的表现，不仅仅是在防守约基奇时表现出色（约基奇在比赛中面对高干扰下12投7中，这太疯狂了），同时他在第四节利用速度优势6投5中得到了11分。

2: 凯尔特人本赛季有什么变化，他们本赛季又如何呢？

首先凯尔特人在休赛季没有任何大的改变。他们球员的变动仅仅是因为他们的伤病球员重新回到阵容中，包括凯里·欧文和戈登·海伍尔德。欧文已经在凯尔特人打过一些年了，同时他在上赛季大部分时间出场，虽然因为伤病最终缺席季后赛，海伍尔德在上赛季开场就出现在重大伤病，因此他们的融合工作从本赛季才正式开始，在过去的4场比赛中，海伍尔德场均19.3分，5.3个篮板，4.8个助攻和58%的投篮命中率。在他恢复健康的同时，塔图姆和布朗都在相似的位置打出了高水平的比赛，换句话说成长的疼痛是大家都可以预期的，但是也是可以承受的。

现在凯尔特人也在朝着正确的方向发展，他们的防守依旧是顶尖水平，从12月份开始凯尔特人就打出了联盟最佳的进攻（他们在这段时间内13胜5负）海伍尔德和布朗现在都作为板凳球员出场，现在他们有着联盟第10的进攻和前5的防守，这也意味着他们的天赋已经开始转化为战绩，但是他们现在还仅仅是东部第5.

3: 热火应该如何去防守凯尔特人呢？

在三分线上，波士顿对对手限制一直表现的非常出色，这也是非常难持续的。他们和掘金不一样，他们已经在过去的几年里防守3分球一直排名联盟前5.同时他们在内线也像雄鹿一样会堆积防线在油漆区，因此他们会让对手更多的得到3分出手机会，但是雄鹿在整体上会给对手更多的3分球机会。大家都知道热火是一支很依赖于制造空位3分机会的球队，因此这将会是一场非常有趣的对决。

进攻端凯尔特人也是一支以投射为主的球队。他们现在的效率虽然还达不到勇士的水准，但是已经足够帮助他们的进攻打开局面。像热火这样着重于油漆区防守会对雄鹿这样的球队有很大的影响，但是对付凯尔特人会有什么样结果呢？让我们在今天的比赛中看看吧。

比赛记录：

热火在去年与凯尔特人的比赛中2胜1负。

现在热火19胜20负，凯尔特人现在25胜15负。

热火板凳场均43.1分。

欧文场均22.6分，6.5个助攻。

效率 (排名):