阿德巴约正式入选美国男篮

科罗拉多泉，8月1日– 美国男篮今天宣布迈阿密热火中锋巴姆·阿德巴约正式入选2019男篮国家队，作为男篮成员他将会参加8月5日到9日的美国男篮世界杯训练营。16名入选大名单的球员将会在8月5日到8日期间在拉斯维加斯进行集训，之后他们将在8月9日参加美国男篮蓝白队对抗赛。

阿德巴约是热火2018-19赛季中唯一一名在82场常规赛中全部出场的球员（28次首发），他场均8.9分，7.3个篮板，2.2个助攻，23.3分钟出场时间。他的篮板数排名联盟第29位，进攻篮板数排名第31位，防守篮板32位，场均篮板数第40位，场均盖帽数第40位。他在比赛中打3分次数达到了20次，这排名全队第一，同时他的进攻篮板，防守篮板，总篮板数，罚球命中数，盖帽数，两双数，扣篮数位列全队第二，罚球数，出场时间数及抢断数都位列全队第三。

美国男篮受邀参加世界杯训练营的除了阿德巴约外还有，哈里森·巴耶斯，杰伦·布朗，库兹玛，布鲁克·洛佩斯，洛瑞，米德尔顿，米切尔，普朗利，兰德里，斯玛特，塔图姆，塔克，迈尔斯·特纳，肯巴·沃克，泰迪耶斯·杨。美国男篮教练组成员包括了马刺主帅波波维奇，勇士主教练科尔，老鹰主教练皮尔斯，瓦兰诺瓦大学主教练怀特。