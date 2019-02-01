韦德正式入选2019年NBA全明星

迈阿密，2月1日-NBA今天官方宣布，迈阿密热火后卫德怀恩·韦德正式被NBA总裁亚当·萧华选入2019年NBA全明星。这也标记着韦德职业生涯第13次入选NBA，他也是热火球队历史上参加全明星赛最多的球员，现任球员中参加全明星赛第三多的球员。这场第68届NBA全明星赛将于2月17日在北卡罗来纳州夏洛特市举行。TNT和ESPN电台将对比赛进行直播，直播范围超过200个国家和地区，超过40种不同的语言。

韦德，2010年NBA全明星最有价值球员，11次出现在NBA全明星赛中（2015年因为伤病缺席），场均16.5分，4.9个助攻，3.7个篮板，2.45个抢断和24.9分钟出场时间，投篮命中率63.8%。他在2006年全明星赛中投进了一记致胜绝杀并在2012年全明星赛中完成联盟历史第三次三双数据，24分，全场最高的10个篮板和最高的10个助攻。

韦德本赛季代表迈阿密热火出场39场，场均得到13.8分，3.4个助攻，3.7个篮板，在25.4分钟场均出场时间里有42.7%的投篮命中率。他在39场比赛中10次送出全队最高的助攻，7次得到全队最高得分，2次最高正负值，1次最高篮板，并帮助热火板凳场均篮板数（19.5个）排名联盟第二，助攻数（9.8个）联盟第三，抢断数（3.24个）联盟第四，得分数（43.7分）联盟第五，盖帽数（2.2个）联盟第七。他在11月25日面对猛龙的比赛中以板凳身份出场，砍下35分，这也是球队历史上板凳球员最高得分记录，他仅仅在34分6秒的出场时间内完成如此惊人表现，这也是NBA历史上（联盟从1970-71赛季起开始记录首发）作为板凳可以在35分钟内得到35分的年纪最大的球员。除此之外，在1月6日的比赛中韦德投进了职业生涯第500个3分球，这也是自麦克·乔丹，勒布朗·詹姆斯后第三位可以得到20000分，5000个助攻，4000个篮板，1500个抢断，800个盖帽，500个3分球的球员。