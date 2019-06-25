当我们谈到NBA选秀，我们就会去思考一个问题：这是一个长线的投资目标还是一个短期的补强？需要多长时间他才会达到大家期待的层次？他会适合现在已有的球队风格和打法吗？他最后能够成为一名巨星吗？

你会发现很快就能够从这几个问题引出一段有趣的对话，但是这又可能会感觉考虑到现在的时间和各种限制谈得太细了或者太早了。即使是大学联盟中最优秀的球员刚来到NBA时，他们可能会立刻对比赛产生影响，但是距离他们的完全释放出潜能还差很大一截。

泰勒·希罗，迈阿密热火在2019年NBA选秀大会中以13号前选中他，迈阿密热火得到了一名可以适应现在球队打法的球员，但是同时凭借他自己的努力他可以变得更加出色。

简单的总结一下泰勒·希罗：他远不止是一名站在空位等待队友传球的定点射手。我们之后会谈到这个，他现在将会和热火的阵容和打法融合。就像温斯洛，理查德森，泰勒·约翰逊，麦克格鲁德，德里克·琼斯一样，泰勒·希罗是一名异常勤奋的球员。当热火选择了泰勒·希罗后谈到他是一个努力的球员时，这并不是耍嘴皮子的。如果说有一点热火的管理层在选择球员时可以排在天赋前的特性，那就是努力了— 球员会努力让自己变得更加具有竞争力。

已经有数以百计的球员经过了选秀大会加入到NBA中，在进入NBA后他们都被寄以厚望，有的是那种大心脏的球员，有的又是那种无解的射手。这些球员们能否拥有伟大的生涯，职业生涯能够持久的一个重要的分水岭就是他们能否在光怪陆离中保持着最初的本性，不断的驱使着自己去变得更好，日复一日，年复一年。

“他的努力程度登峰造极”帕特·莱利说。

“如果说像他这样能够投篮的球员有什么可以确定的特性的话，他是一名追求进步的人。他每一天都会努力的去训练，他也将会变得更加好。”

我们可以为迈阿密热火的球员发展工作人员写首赞美诗，他们是非常出色导师，但是再出色的老师也需要那些希望会变得更好的学生。泰勒·希罗也应该给他自己一个变得更好的机会。

不要忘了他还是一名非常有天赋的球员。

你可能听过不少新闻关于希罗的投射能力。在过去37场比赛中他的3分球命中率达到了35.5%，但是你要记住，作为一个精英射手，你将是防守队员的主要盯防目标。这些防守在他面前也已经很熟悉了，他对如何创造出投篮机会也不再陌生。如果说还有什么比3分球命中率更能突显出一个球员的投篮潜力的话，那就是罚球了。泰勒·希罗在罚球线上已经可以达到了93.5%的命中率，在录像带中，我们可以看到他的投篮非常轻松，他稳健的脚步也让他有着出色的空中平衡和移动。

一个很惯性的错误就是大家会认为一些重要技能像投篮姿势达到职业水平是很容易的一件事，但是这一次在面对过很多次新秀的培训计划后，希罗的投篮有些不一样。

“他在试训时的投篮能力真的非常出色，”帕特·莱利说。“我们有着一项特别的投篮训练，在这么多年的选秀试训中，没有任何一个我们试训过的球员可以接近他的水平，这成绩需要有雷阿伦和艾灵顿的能力才能达到。”

我希望看到的是，他不是一名定点射手。希罗如果想要像艾灵顿在热火的一样必须要在投入足够努力，他已经有了成为一名顶尖射手的天赋，他也明白场上拉开空间的真正意义，他可以找到3分线外的空位，即使身边没有球，他也会是一名积极的参与者，不断的在场上跑动，让控球手找到把球传给他的空间。

很多年以来，球迷们会撕扯着自己头发咆哮道“你怎么能够给雷阿伦出手空间？”这并不是防守球员突然间忘记去防守联盟中最具盛名的射手，这是雷·阿伦读懂了场上了战术，自己找到场上的空位，当然同时也需要你对自己的控球后卫有足够的了解。希罗可能有着这个特性。

他的进攻手段可能比大家想象的更加完整。大家经常会对被选中肯塔基大学学生所具备的能力感到惊讶。阿德巴约的控球能力和传球就是一个很好的例子，泰勒·希罗在队友传球后或者边线发球后快速出手都没有问题，他就像一个快速运转的小马达，运球后的底角投篮命中率达到了44.5%。另外他也有着不错的抛投手感，虽然现在的样本容量还并不大。他现在发展方向是学会转移防守球员的职业级的速度和防守。

现在当他在对手锁死式防守下有着一套技能去找到更舒服的得分机会。

“从进攻上说，我认为我肯定是一个完整的球员。”希罗说。“我不仅仅是一个投手。”

当然啦，现在我们得到了信息也是非常有限的，但是在录像带中一个让人耳目一新的就是他如何解读弱侧传球，在一只手运球后，他能够把对手串联起来。这不会是他现在的主要发展目标，但是这也是球队希望在以后得以探索的方向。

“在连续挡拆后的情况是他展现出天赋的地方。”莱利说。“他的二传或者是三传球可以变得非常有创意。”

防守时可能没有人会期待他成为伊戈达拉斯，希罗在这方面也并不会表现的被动。他需要让自己成为中等以上的防守球员，这对于哪怕是有着臂展优势的球员来说都不是一件简单的事，但是一颗进取的心让他们变得更加有机会。

随着时间的推进，希罗会很快的融入体系中。我们从来都不应该期待一名新秀在第一场比赛中就有表现的多出色，但是他会逐渐成为温斯洛身边的一个伙伴，温斯洛也在上赛季证明了自己有着找到场上空位射手的能力。一名伟大的射手，当他们出现在场上的时候就会让他的队友变得更加出色，希罗的跑动和灵动会给防守队员带来更大的困难。如果想让阿德巴约得到了更多的空间扣篮的机会，那么让希罗出现在场上去吸引对手的防守球员，渐渐的你也会通过拖住对手防守球员在联盟中赢取声誉和尊敬。

帕特·莱利对巨星的渴望一直不是一个秘密。不论你和热火管理层哪名工作人员聊天，他们的答案总会是：不论是用何种方式，他们的目标就是为了找到最精锐的球员。这可能是球队通过队内发展成为一名球星，或者是我们从别的地方挖到他。希罗将会轻松的和任何体系融合。

希罗像任何一个新秀从状元到次轮新秀都应该被问到这些问题。大部分的人都可以回答的比那些固定答案更好，在选秀中得到了一名轮转球员其实已经是一个胜利，一个可以确定的是希罗现在的简历和未来将与热火的未来绑定在一起。

如果一切都是按照热火所设想的，希罗将比大部分球员有更大机会去达到他的极限。