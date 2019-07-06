十个事实让你了解吉米·巴特勒

交易正式完成！

在周六晚上，迈阿密热火官方宣布他们在四方交易中通过交易哈桑·怀特塞德，约什·理查德森得到了吉米·巴特勒和梅耶斯·莱奥纳德，球员哈克里斯耶被牵涉在交易中。

现在巴特勒终于成为迈阿密热火的一员了！让我们通过10个事实了解下G Buckets吉米老师。

1. 他曾是一名并不被看好的球员

在离开高中后并不出名，在小泰勒大学初露头角后加入了马奎特大学。作为一名马奎特金鹰球员，巴特勒每一年都取得了巨大的进步，并最终顺利入选NBA。

2. 他赢下了不少的荣耀

虽然巴特勒用了一些时间去在这个联盟留下自己的印记，但是最终他做到了！

这名29岁的球员不仅仅入选NBA全明星，四次入选最佳防守二阵，两次入选NBA最佳三阵，同时在2015年赢得了最佳进步球员奖项。

3. 他是一个我们都知道的球员

除非你是住在荒岛上，你就应该听说过巴特勒和韦德是非常要好的朋友。马奎特大学校友的身份更是帮助他们提升了之间的友情，但是最重要的是他们两位球员都是从炉火中涅槃重生的凤凰，虽然最初默默无闻，但是最终达到了现在的位置。

4. 他有一颗大心脏

就像热火传奇巨星德怀恩·韦德一样，巴特勒能够在球队最需要他的时候挺身而出。事实上，这名摇摆人职业生涯中在比分接近的关键时刻（在比赛最后5分钟，比分接近5分时）481投203中达到42.2%的命中率！

上赛季在76人，巴特勒在常规赛中关键时刻出现在场上后每100回合可以领先对手8.9分，60%的真实命中率更是让人震惊。

5. 他在季后赛的表现

当季后赛开始后，很重要的一点就是在关键时刻依旧保持足够的稳定。

在公牛完成了几个赛季的稳定表现后，巴特勒在2015年季后赛中场均22.9分，5.6个篮板，3.2个助攻和球队最高的2.4个抢断，他也在这之后成功的打响了自己季后赛关键先生的名号。

还记得上赛季季后赛这名76人球员险些凭借一己之力在东部半决赛中击败最终NBA冠军猛龙吗？

6. 他有四次三双

虽然公牛在2016赛季没有进入季后赛，但是巴特勒在赛季最后一个月几乎一个人将球队送进季后赛。

怎么做到的？

在四月份面对活塞和76人时拿下三双后，次年他在面对骑士和76人时又再次拿下两次三双。

7. 一个非常关键的一点就是他状态保持相当出色

速度和距离是一项由SportVu提出的很酷的NBA测量数据。

在2013-14赛季，巴特勒场均2.65英里的运动距离是联盟中最顶尖的水平。

热火的一个很重要的部分的就是他们的文化，他可以轻松适应。

8. 他是一名顶尖防守队员

当你谈到热火篮球，第一个谈的就是他们的防守。

在过去的3个赛季中，巴特勒场均3.4次干扰对手传球，同时他的防守下对手投篮命中率均下降1.3%。

这都是很让人影响深刻。

9. 他是一名乡村音乐粉丝

从休斯顿长大，巴特勒酷爱乡村音乐。

是的 非常喜欢！

他是一个超级粉丝，因此在卢克·布莱恩的“Light it Up”音乐视频中也客串亮相。

10. 他是一名多米诺骨牌牌爱好者

看了这图你就知道了:

长话短说，迈阿密热火是一支与吉米·巴特勒极为匹配的球队。